Dự án 3.600 tỷ ven biển Thanh Hóa do T&T của Bầu Hiển triển khai có diễn biến mới sau gần 5 năm khởi công

Chiều 18/3, Ban Chỉ đạo GPMB phường Tân Dân (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm, đồng thời thảo luận, đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo tóm tắt tình hình triển khai GPMB trên địa bàn. Trong đó có dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân do Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo, dự án có tổng diện tích thu hồi gần 85 ha, đến nay đã cơ bản hoàn thành GPMB, với 79,05 ha được bàn giao cho chủ đầu tư. Công tác di dời các hạng mục liên quan đạt kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB phường yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng tại các dự án trọng điểm; trong đó tiếp tục vận động các hộ dân nhận tiền, đồng thời hoàn thành việc di dời toàn bộ các trường hợp còn lại tại dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân.

Được biết, cách đây gần 5 năm, ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng Tập đoàn T&T đã tổ chức khởi công dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân tại phường Tân Dân (thị xã Nghi Sơn cũ).

Dự án có quy mô khoảng 85 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.662 tỷ đồng, được triển khai nhằm khai thác tiềm năng du lịch của khu vực, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cho người dân, du khách và các chuyên gia đang sinh sống, làm việc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai qua 3 giai đoạn: giai đoạn 1 hoàn thành vào tháng 10/2022, giai đoạn 2 vào tháng 6/2023 và toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2024.

Theo quy hoạch, dự án gồm 4 phân khu chức năng: Khu du lịch ven biển (khoảng 19,3 ha) với các công trình biệt thự thấp tầng và dịch vụ tổng hợp; Khu thương mại dịch vụ Phố biển (khoảng 9,2 ha) với hệ thống khách sạn 3–5 sao; Khu du lịch văn hóa cộng đồng (làng chài) rộng khoảng 4,78 ha với các tiện ích như chợ, vựa hải sản, biệt thự làng chài; và phân khu cây xanh, mặt nước, bãi tắm rộng hơn 51,5 ha, tạo điểm nhấn cảnh quan cho toàn dự án.

Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch biển địa phương, góp phần tạo việc làm ổn định cho người lao động, tăng thu ngân sách và cải thiện diện mạo kinh tế - xã hội khu vực.