CEO Tập đoàn đa ngành 33 năm tuổi, quy mô hơn 7.000 nhân sự chính thức trúng cử HĐND TP Hà Nội

TP. Hà Nội vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong danh sách này có ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, một tập đoàn kinh tế đa ngành với hơn 33 năm hình thành và phát triển, tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động trong và ngoài nước.

Trong phần trình bày tại Hội nghị tiếp xúc cử tri mới đây của mình, ông Chính nhấn mạnh định hướng lấy hiệu quả phát triển của thành phố và chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo cho mọi đóng góp trong nhiệm kỳ tới.

Theo ông Nguyễn Duy Chính, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng và chương trình phát triển chiến lược. Thành phố cũng đang xây dựng định hướng phát triển dài hạn dựa trên ba trụ cột gồm quy hoạch hiện đại, thể chế tiên tiến và mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân.

Trong chương trình hành động, vị doanh nhân này cho biết sẽ tập trung đóng góp vào một số nhóm vấn đề trọng tâm.

Trước hết là góp phần xây dựng môi trường đầu tư – kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi. Theo ông, từ góc nhìn của người trực tiếp điều hành doanh nghiệp, niềm tin vào định hướng phát triển dài hạn của thành phố là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo việc làm và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Ông cho biết sẽ tích cực tham gia nghiên cứu, thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư – kinh doanh, đồng thời kiến nghị tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư và thu hút các nguồn lực chất lượng cao cho Thủ đô.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh vai trò của khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong mô hình tăng trưởng mới của Hà Nội. Theo ông Chính, đây là những yếu tố then chốt giúp nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp và tạo ra các ngành kinh tế mới có giá trị gia tăng cao.

Một nội dung khác được ông đặc biệt quan tâm là tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp và phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Với kinh nghiệm nhiều năm điều hành doanh nghiệp, ông cho rằng sự phát triển của mỗi doanh nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và mở rộng cơ hội phát triển cho người lao động.

Ông cũng bày tỏ mong muốn đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy đối thoại, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và góp phần xây dựng khu vực kinh tế tư nhân ngày càng vững mạnh, đúng với định hướng của Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Trong chương trình hành động, ông cũng đề cập tới định hướng phát triển kinh tế gắn với tiến bộ xã hội và phát triển bền vững, trong đó chú trọng các chính sách hỗ trợ người lao động, các đối tượng yếu thế và các gia đình chính sách. Đặc biệt, ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo sinh kế ổn định và điều kiện sống lâu dài cho các hộ dân thuộc diện di dời, tái định cư khi triển khai các dự án phát triển.

"Sự phát triển chỉ thực sự bền vững khi người dân là trung tâm, là chủ thể và là người trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển", ông Nguyễn Duy Chính chia sẻ tại hội nghị.



