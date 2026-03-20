Loay hoay thu hồi hàng chục ngàn mét vuông đất rừng

Ngày 19-3, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Bắc Biển Hồ, cho biết đang chờ chỉ đạo của cơ quan cấp trên để xử lý dứt điểm vụ việc người dân lấn chiếm đất rừng.

Biến đất rừng thành đất riêng

Vừa qua, người dân địa phương liên tục phản ánh việc một diện tích lớn đất rừng thuộc địa bàn phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, do BQLRPH Bắc Biển Hồ quản lý, bị lấn chiếm trái phép, xây dựng các công trình kiên cố.

Có mặt tại khu vực trên, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận nhiều công trình kiên cố như nhà ở, nhà nuôi chim yến, chuồng trại... được xây dựng trên diện tích đất hàng chục ngàn mét vuông. Đối chiếu với kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của TP Pleiku, tỉnh Gia Lai trước đây, diện tích đất này được quy hoạch là đất rừng sản xuất.

Ông Nguyễn Tất Thành cho biết diện tích đất mà phóng viên phản ánh đã được cơ quan thanh tra kết luận vào năm 2017. Theo đó, 15 cá nhân, trong đó có cả cán bộ, nhân viên BQLRPH Bắc Biển Hồ, lấn chiếm và sử dụng trái phép gần 85.000 m2 đất lâm nghiệp. Tuy là đất rừng nhưng trong số này có hơn 56.000 m2 đã được "phù phép" để UBND TP Pleiku cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức và ông Tưởng Tín - cùng là nguyên Trưởng BQLRPH Bắc Biển Hồ - lần lượt lấn chiếm 22.000 m2 và 10.477 m2 đất. Thanh tra tỉnh Gia Lai kết luận ông Nguyễn Đức đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi làm Trưởng BQLRPH Bắc Biển Hồ. Dù được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đất rừng nhưng vì động cơ vụ lợi, ông này đã lập các chứng từ để hợp thức hóa một phần diện tích đất do mình quản lý thành đất riêng; đồng thời đề nghị cấp sổ đỏ để thu lợi cá nhân.

Dù đã có kết luận sai phạm từ năm 2017, việc thu hồi đất rừng tại Bắc Biển Hồ vẫn bế tắc

Vụ việc "rất phức tạp"

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về việc thu hồi đất lấn chiếm tại BQLRPH Bắc Biển Hồ, năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao BQLRPH rà soát, báo cáo thu hồi diện tích đất do ông Tưởng Tín lấn chiếm. Sở cũng đề nghị UBND TP Pleiku chủ trì rà soát, xác minh 12 trường hợp lấn chiếm còn lại để đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Dù Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần đôn đốc song theo ông Nguyễn Tất Thành, vụ việc này "rất phức tạp". Tại nhiều kỳ họp của HĐND tỉnh Gia Lai, các đại biểu đã chất vấn về việc tham mưu, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc thu hồi đất lấn chiếm, sử dụng trái phép thuộc lâm phần BQLRPH Bắc Biển Hồ.

Đến nay, các kết luận thanh tra, điều tra liên quan sai phạm tại BQLRPH Bắc Biển Hồ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân là do các hộ dân đều đã được cấp sổ đỏ và canh tác ổn định nhiều năm nay.

Theo ông Thành, quy hoạch sử dụng đất tại khu vực trên cũng đã có sự thay đổi. Cụ thể, theo Quyết định 895/2024 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, diện tích trên đã được đưa ra ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp.

"Chúng tôi đang tiếp tục chờ cấp xã, cấp tỉnh quy hoạch lại diện tích này như thế nào để có hướng xử lý tiếp theo" - ông Thành cho biết.

Liên quan vụ việc này, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 12 đối tượng về các hành vi: "Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ"; "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".



