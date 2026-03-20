TP.HCM sắp khởi công 41 dự án nhà ở xã hội, vẫn vướng nhiều điểm nghẽn

TP.HCM dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội trước 30/6, quy mô trên 29.000 căn.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM tại buổi họp báo chiều 19/3, thành phố đang tăng tốc mạnh mẽ chương trình phát triển nhà ở xã hội (NOXH) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người thu nhập thấp và công nhân.

Hiện TP.HCM có 11 dự án đang thi công với quy mô khoảng 9.700 căn hộ. Trong thời gian tới, thành phố dự kiến khởi công 41 dự án trước ngày 30/6, cung cấp thêm khoảng 29.200 căn. Riêng trong tháng 3, sẽ có thêm 3 dự án được khởi công với quy mô 4.600 căn.

Nếu đúng tiến độ, trong năm nay và năm sau, TP.HCM sẽ đưa vào sử dụng tổng cộng 49 dự án, tương đương khoảng 36.400 căn hộ NOXH. Đây được xem là bước tăng tốc đáng kể so với giai đoạn trước.

Trước đó, trong năm 2025, thành phố đã hoàn thành 14 dự án với hơn 13.000 căn hộ, đạt 100% kế hoạch đề ra. Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để TP.HCM hướng đến mục tiêu phát triển gần 200.000 căn NOXH trong giai đoạn 2026–2030.

Không chỉ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thành phố còn chủ động chuẩn bị khoảng 1.730ha quỹ đất và đang xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư cho nhiều dự án mới, cho thấy quyết tâm tăng nguồn cung trong dài hạn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), quá trình triển khai vẫn tồn tại nhiều “điểm nghẽn” lớn.

Một trong những vấn đề nổi bật là việc chủ đầu tư chưa được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn 2024–2030. Trong khi đó, người mua nhà phải vay với lãi suất khoảng 5,4%/năm – cao hơn so với trước đây và so với một số quốc gia, làm giảm khả năng tiếp cận nhà ở của người thu nhập thấp.

Bên cạnh đó, quy định mới của Luật Nhà ở 2023 đã bỏ tiêu chí cư trú, dẫn đến tình trạng người dân từ nhiều địa phương cùng đăng ký mua NOXH tại các đô thị lớn. Thực tế cho thấy có dự án chỉ 750 căn nhưng nhận tới hơn 12.000 hồ sơ, gây quá tải và tiềm ẩn rủi ro thiếu minh bạch.

Ngoài ra, việc chưa xác định rõ nhóm đối tượng ưu tiên khiến nhiều người có nhu cầu thực sự vẫn phải bốc thăm hoặc chờ đợi kéo dài. Đồng thời, quy định giao cho chủ đầu tư lập danh sách người mua cũng tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp khi phải xử lý hàng nghìn hồ sơ, phát sinh chi phí và rủi ro pháp lý.

Trước thực trạng này, HoREA kiến nghị cần sớm hoàn thiện cơ chế tín dụng ưu đãi cho cả chủ đầu tư và người mua, đồng thời xem xét giảm lãi suất xuống mức hợp lý hơn. Việc bổ sung tiêu chí cư trú theo hướng linh hoạt, xác định rõ nhóm ưu tiên và tách khâu xét duyệt khỏi doanh nghiệp cũng được đề xuất nhằm nâng cao tính minh bạch.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng, đặc biệt tại đô thị lớn như TP.HCM, việc tháo gỡ các “nút thắt” này được xem là yếu tố then chốt để chương trình NOXH phát huy hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu an sinh và phát triển bền vững trong những năm tới.