Công khai bán gần 1.000 căn nhà ở xã hội, giá từ hơn 12 triệu đồng/m2

20-03-2026 - 10:40 AM | Bất động sản

Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa công bố công khai kế hoạch mở bán, cho thuê và cho thuê mua gần 1.000 căn nhà ở xã hội tại 2 dự án lớn, với mức giá từ hơn 12 triệu đồng/m2.

Cụ thể, tại dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City (xã Yên Trung, xã Tam Đa), trong đợt 1 năm 2026 sẽ mở bán 856 căn hộ. Dự án có quy mô hơn 85.700m 2 , gồm 10 khối nhà với tổng khoảng 1.048 căn hộ, cùng hệ thống nhà ở liền kề, công trình thương mại, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Giá bán tại dự án này dao động từ hơn 16,1 đến 16,7 triệu đồng /m 2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì), tùy vị trí căn hộ. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 12/2026.

Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyễn Thắng

Trong khi đó, tại dự án nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp tại phường Thuận Thành (trước đây là thị trấn Hồ), tổng cộng 125 căn hộ sẽ được mở bán, cho thuê và cho thuê mua trong đợt 1 và 2 của năm 2026.

Dự án này có quy mô hơn 18.000 m2, gồm 4 tòa nhà với 1.396 căn hộ , cùng các hạng mục như nhà ở thương mại liền kề, trường mầm non, nhà văn hóa, bể bơi, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng đồng bộ. Dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.

Đáng chú ý, giá bán tại dự án này “mềm” hơn, chỉ từ 12,4 triệu đồng /m2 đối với căn hộ CT3 và khoảng 12,87 triệu đồng/m2 đối với căn hộ CT2 (đã bao gồm thuế và phí bảo trì).

Nguyễn Thắng

Tiền Phong

Căn hộ 58m2, mốc meo, không sổ rao bán 3 tỷ ở Hà Nội gây bão mạng: Chủ nhà lên tiếng bất ngờ

Việt Nam sắp sở hữu nhà hát có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong siêu dự án lấn biển "khủng" bậc nhất Việt Nam

Thái Nguyên có 23 đô thị

10:30 , 20/03/2026
Sunshine Group sắp "trình làng" bộ sưu tập thấp tầng view sông độc bản tại đại đô thị phía Đông Thủ đô

10:00 , 20/03/2026
Quy hoạch thêm 2 tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc

09:58 , 20/03/2026
Quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn ông Trịnh Văn Quyết từng sở hữu hai kỷ lục Guinness, liên tục được đề cử tại giải thưởng được ví như "Oscar của ngành du lịch" khi mới khai trương

09:39 , 20/03/2026

