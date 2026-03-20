Thái Nguyên có 23 đô thị

20-03-2026 - 10:30 AM | Bất động sản

Sau chuyển tiếp, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 23 đô thị. Trong đó, bao gồm 4 đô thị loại II và 19 đô thị loại III.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định về việc công bố danh mục đô thị loại II, loại III và danh mục phường đạt mức quy định trình độ phát triển đô thị đối với các đơn vị hành chính trong đô thị loại II, loại III.

Theo đó, sau chuyển tiếp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm 23 đô thị. Trong đó, có 4 đô thị loại II và 19 đô thị loại III.

Các đô thị loại II gồm: Đô thị Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên và Bắc Kạn. Các đô thị này được xác định trên cơ sở phạm vi các phường, xã thuộc các thành phố trước khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính .

Khu vực vòng trong trung tâm tỉnh Thái Nguyên

19 đô thị loại III gồm: Hùng Sơn, Quân Chu, Hương Sơn, Điềm Thụy, Hóa Thượng, Sông Cầu, Trại Cau, Đình Cả, Chợ Chu, Đu, Giang Tiên, Bộc Bố, Đồng Tâm, Yến Lạc, Bằng Lũng, Vân Tùng, Nà Phặc, Phủ Thông và Ba Bể. Phạm vi các đô thị sau chuyển tiếp được xác định trùng với phạm vi các đô thị đã được cấp có thẩm quyền công nhận trước đó.

UBND tỉnh cũng cho biết, một số phường đạt trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại II gồm: Phan Đình Phùng, Tích Lương, Sông Công, Phổ Yên, Vạn Xuân và Trung Thành.

Các phường đạt trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại III gồm: Linh Sơn, Gia Sàng, Quyết Thắng, Quan Triều, Bá Xuyên, Bách Quang, Phúc Thuận và Bắc Kạn.

Việc công bố danh mục đô thị và các phường đạt trình độ phát triển đô thị nhằm thực hiện quy định của Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; đồng thời làm cơ sở cho công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng và tổ chức đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Hà Nội năm 2065 sẽ trở thành siêu đô thị toàn cầu, GRDP 1.920 tỷ USD, thu nhập 2,5 tỷ đồng/người

Theo Thanh Hiếu

Tiền phong

Căn hộ 58m2, mốc meo, không sổ rao bán 3 tỷ ở Hà Nội gây bão mạng: Chủ nhà lên tiếng bất ngờ

Căn hộ 58m2, mốc meo, không sổ rao bán 3 tỷ ở Hà Nội gây bão mạng: Chủ nhà lên tiếng bất ngờ Nổi bật

Việt Nam sắp sở hữu nhà hát có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong siêu dự án lấn biển “khủng” bậc nhất Việt Nam

Việt Nam sắp sở hữu nhà hát có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong siêu dự án lấn biển “khủng” bậc nhất Việt Nam Nổi bật

Sunshine Group sắp “trình làng” bộ sưu tập thấp tầng view sông độc bản tại đại đô thị phía Đông Thủ đô

Sunshine Group sắp “trình làng” bộ sưu tập thấp tầng view sông độc bản tại đại đô thị phía Đông Thủ đô

10:00 , 20/03/2026
Quy hoạch thêm 2 tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc

Quy hoạch thêm 2 tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc

09:58 , 20/03/2026
Quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn ông Trịnh Văn Quyết từng sở hữu hai kỷ lục Guinness, liên tục được đề cử tại giải thưởng được ví như “Oscar của ngành du lịch” khi mới khai trương

Quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn ông Trịnh Văn Quyết từng sở hữu hai kỷ lục Guinness, liên tục được đề cử tại giải thưởng được ví như “Oscar của ngành du lịch” khi mới khai trương

09:39 , 20/03/2026
Tin vui cho hàng triệu người dân TP.HCM

Tin vui cho hàng triệu người dân TP.HCM

09:28 , 20/03/2026

