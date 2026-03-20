Người mua nhà cần tỉnh táo: Đừng chờ giá giảm sâu, hãy chọn đúng chủ đầu tư

20-03-2026 - 10:49 AM | Bất động sản

Thay vì kỳ vọng thị trường sớm giảm mạnh, người mua nhà được chuyên gia khuyến nghị tập trung vào năng lực chủ đầu tư và khả năng bàn giao dự án. Trong giai đoạn tín dụng thắt chặt, lựa chọn đúng sẽ quyết định mức độ an toàn của khoản đầu tư.

TS. Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương.

Đây là chia sẻ của TS. Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương với MarketTimes về thị trường bất động sản trong giai đoạn nhiều biến động hiện nay.

MarketTimes: Thưa Tiến sĩ, ông đánh giá thế nào về diễn biến giá bất động sản hiện nay? Liệu mức giá này đã phản ánh đúng giá trị thực và khả năng chi trả của người dân chưa?

TS. Trần Kim Chung: Giá bất động sản trong giai đoạn 2024 - 2025 chủ yếu là giá kỳ vọng chứ không dựa trên nhiều giao dịch thực tế. Sau giai đoạn khó khăn 2022 - 2023, thị trường có xu hướng phản ứng thái quá, đẩy giá lên để đón đầu các kỳ vọng về hạ tầng. Ví dụ, người ta đã mua ở mức giá của năm 2026 - 2027 khi kỳ vọng vào các công trình như cầu qua sông Hồng hoàn thành.

Thực tế, mức giá này chưa thật sự phản ánh khả năng chi trả của người tiêu dùng. Thị trường đang ở trạng thái giá chạy trước cả những giá trị thực tế mà hạ tầng mang lại tại thời điểm hiện tại.

MarketTimes: Trong bối cảnh lãi suất tăng cao như hiện nay, ông nhận định thế nào về tác động của nó đối với thị trường?

TS. Trần Kim Chung: Lãi suất tăng do nhiều yếu tố như giá vàng, đô la, tiền số và nhu cầu thu hút tiền gửi để phục vụ đầu tư công. Khi lãi suất tăng, dòng tiền bị hút vào hệ thống ngân hàng, khiến nguồn tiền bên ngoài giảm đi và việc tiếp cận tín dụng trở nên khó khăn hơn. Đây là một rủi ro chính sách đã hiện hữu, buộc các bên tham gia thị trường phải điều chỉnh hành vi.

MarketTimes: Vậy giải pháp nào cho các doanh nghiệp bất động sản để "trụ vững" và thích nghi với bối cảnh này, thưa ông?

TS. Trần Kim Chung: Doanh nghiệp không thể tiếp tục đà tăng giá hay mở rộng sản xuất như năm 2024 - 2025. Có hai hướng đi chính:

Dịch chuyển sản phẩm: Tập trung vào các phân khúc gắn liền với công trình hạ tầng lớn hoặc các khu vực đô thị mới mở rộng – nơi vẫn còn dư địa tăng giá thực.

Điều chỉnh kỳ vọng: Doanh nghiệp cần cơ cấu lại hoạt động để hướng tới những sản phẩm có thể chịu đựng được mức lãi suất hiện tại và điều chỉnh kỳ vọng về lợi nhuận trong kinh doanh.

MarketTimes: Đối với người mua nhà, ông có lời khuyên gì để họ có thể an toàn trong giai đoạn này?

TS. Trần Kim Chung: Người tiêu dùng lúc này cần phải là "người tiêu dùng thông minh". Thay vì chờ đợi giá giảm sâu – một điều rất khó xảy ra nhanh chóng – họ nên điều chỉnh hành vi và địa bàn tiếp cận. Quan trọng nhất là phải gắn chặt với những chủ đầu tư có năng lực thực sự, có khả năng hoàn thiện và bàn giao sản phẩm. Việc chọn đúng chủ đầu tư và đúng thời điểm sẽ giúp người mua dễ dàng tiếp cận tín dụng với lãi suất phù hợp hơn.

MarketTimes: Vai trò điều hành của Chính phủ được thể hiện như thế nào trong việc định hướng thị trường, thưa Tiến sĩ?

TS. Trần Kim Chung: Chính phủ đã có những cảnh báo về tín dụng và đưa ra các chính sách mang tính khuyến nghị, định hướng. Đáng chú ý là chủ trương khuyến khích doanh nghiệp khống chế mức lãi (lợi nhuận) khoảng 15%, tương tự mô hình nhà ở xã hội. Mặc dù đây là chính sách mang tính khuyến khích và có thể có sai số tùy vào nguồn vốn tự chủ của doanh nghiệp, nhưng nó cũng đóng vai trò như một chế tài để ngăn chặn việc đẩy giá quá cao gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chung.

MarketTimes: Ông nhận định thế nào về triển vọng thị trường bất động sản năm 2026?

TS. Trần Kim Chung: Thị trường năm 2026 sẽ không còn "tươi sáng" hay bùng nổ như những kỳ vọng lạc quan vào cuối năm 2025. Hiện tại, rủi ro quốc tế (như xung đột Mỹ - Iran ảnh hưởng giá dầu) và rủi ro lãi suất trong nước đã xuất hiện.

Kịch bản tích cực nhất cho năm 2026 là thị trường sẽ đi ngang và có tăng trưởng nhẹ, thay vì bùng nổ. Các doanh nghiệp không nên quá hứng khởi mà cần thận trọng, điều chỉnh kỳ vọng để thích nghi với bối cảnh mới. Việc hóa giải khó khăn và tìm kiếm các loại hình kinh tế, sản phẩm mới sẽ là nền tảng để bù đắp cho những ảnh hưởng tiêu cực hiện nay.

MarketTimes: Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Tiến sĩ!

Theo Dương Trang

Nhịp sống thị trường

Căn hộ 58m2, mốc meo, không sổ rao bán 3 tỷ ở Hà Nội gây bão mạng: Chủ nhà lên tiếng bất ngờ

Việt Nam sắp sở hữu nhà hát có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong siêu dự án lấn biển "khủng" bậc nhất Việt Nam

TP.HCM sắp khởi công 41 dự án nhà ở xã hội, vẫn vướng nhiều điểm nghẽn

10:47 , 20/03/2026
Công khai bán gần 1.000 căn nhà ở xã hội, giá từ hơn 12 triệu đồng/m2

10:40 , 20/03/2026
Thái Nguyên có 23 đô thị

10:30 , 20/03/2026
Sunshine Group sắp "trình làng" bộ sưu tập thấp tầng view sông độc bản tại đại đô thị phía Đông Thủ đô

10:00 , 20/03/2026

