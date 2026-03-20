Khởi công tuyến đường dài hơn 2,2 km, tổng mức đầu tư 8.401 tỉ đồng

Sáng 20-3, UBND TP Hà Nội khởi công ba đoạn tuyến quan trọng của đường Vành đai 2,5, đánh dấu bước tăng tốc trong chiến lược hoàn thiện hạ tầng giao thông nội đô.



Chủ tịch Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.401 tỉ đồng, đi qua các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Thanh Xuân. Ba đoạn tuyến được triển khai gồm: Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ (0,71 km, rộng 50 m), Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng (0,6 km, rộng 40 m) và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi (0,95 km, rộng 40 m), tổng chiều dài khoảng 2,26 km. Đây là những "mảnh ghép còn thiếu" trên trục vành đai nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3 - khu vực có mật độ dân cư và lưu lượng giao thông cao bậc nhất Thủ đô.

Đây cũng là một công trình giao thông triển khai theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của Thành phố để xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông; hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần tạo diện mạo cho đô thị dọc tuyến đường nói riêng và của toàn thành phố nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong công cuộc hiện đại hoá đất nước.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, phần lớn nguồn vốn tập trung cho giải phóng mặt bằng và tái định cư. Riêng ba dự án thành phần về giải phóng mặt bằng đã chiếm hơn 7.900 tỉ đồng. Công tác di dời mộ tại Cầu Giấy và Yên Hòa đã hoàn tất 100%; nhiều khu vực đã bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn thành toàn bộ trước ngày 31-3-2026.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng các đại biểu nhấn nút khởi công công trình

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết đây là một trong những dự án thuộc danh mục các triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của thành phố, có ý nghĩa quan trọng trong góp phần kết nối các trục đường hướng tâm, kết nối các phường từ Phú Thượng đến Lĩnh Nam. Tuyến này tạo thành đường vành đai trong khu đô thị phía nam sông Hồng để phân tải lưu lượng phương tiện, giảm áp lực lên các tuyến đường vành đai chính như Vành đai 2 và Vành đai 3.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là giải pháp then chốt để giải quyết bài toán ùn tắc giao thông của thành phố. Do vậy, lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án cần tập trung tối đa nguồn lực triển khai nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, hoàn thành dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt.