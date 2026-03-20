Tin vui cho người dân Hà Nội có thu nhập dưới 20 triệu đồng/tháng

Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 – 2030, Hà Nội dự kiến triển khai khoảng 159 dự án nhà ở xã hội đa mục tiêu, với quy mô khoảng 11 triệu m2 sàn, tương ứng 138.000 căn.

Theo quy định mới (Nghị định 261/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/10/2025), điều kiện thu nhập để mua nhà ở xã hội (NOXH) đã được nới rộng: người độc thân có thu nhập thực nhận không quá 20 triệu đồng/tháng, người độc thân nuôi con dưới 18 tuổi không quá 30 triệu đồng/tháng, và hộ gia đình/vợ chồng không quá 40 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, chuẩn bị đầu tư khoảng 158 dự án nhà ở đa mục tiêu khác với quy mô lên tới 280 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 360 ngàn căn, dự kiến hoàn thành sau năm 2030. Cùng với đó là 3 khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn với tổng diện tích đất khoảng 2,000ha.

Về tổng thể, UBND TP. Hà Nội đặt mục tiêu nâng diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố lên tối thiểu 35m2/người vào năm 2030, hướng tới mốc 40m2/người và tiếp tục tăng lên tối thiểu 45m2/người đến năm 2035.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Hà Nội dự kiến mở rộng mạnh mẽ nguồn cung nhà ở với quy mô lớn. Giai đoạn 2026 - 2030, tổng diện tích sàn phát triển dự kiến dao động từ 158 - 218 triệu m2, tương ứng khoảng gần 1.19 - 1.57 triệu căn. Sang giai đoạn 2031 - 2035, quy mô phát triển từ 127.5 - 187.5 triệu m2 sàn, tương ứng từ 1.5 - 1.9 triệu căn.

Trong đó, nhà ở thương mại tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu phát triển. Riêng giai đoạn 2026-2030, phân khúc này dự kiến hoàn thành từ 108 - 168 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 677.900 - 1,05 triệu căn. Giai đoạn 2031 - 2035, quy mô bổ sung thêm 77 - 137 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 963.840 - 1,34 triệu căn.

Song song đó, thành phố dự kiến triển khai khoảng 1.034 dự án nhà ở thương mại và khu đô thị (bao gồm cả các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và các dự án mới đang trong giai đoạn chuẩn bị), với tổng diện tích sàn ước đạt khoảng 249 triệu m2 trong giai đoạn 2026-2030 và thêm khoảng 8,8 triệu m2 sau năm 2030.

Ở nhóm nhà ở phục vụ đa mục tiêu, nhà ở công vụ và nhà ở dành cho nhân lực công nghệ cao, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu khoảng 23 triệu m2 sàn, tương ứng 290.000 căn trong giai đoạn 2026-2030. Thành phố cũng lên kế hoạch phát triển từ 1-2 khu nhà ở dành riêng cho nhân lực công nghệ cao, tùy theo nhu cầu thực tế. Giai đoạn 2031-2035, hoàn thành tối thiểu 27,4 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng 380.000 căn nhà.

Đối với nhà ở cho lực lượng vũ trang, giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội dự kiến hoàn thành mới khoảng 4 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 58.800 căn. Quy mô này được xây dựng trên cơ sở nhu cầu khoảng 33.750 căn từ Bộ Công an và 29.050 căn từ Bộ Quốc phòng.

Trong khi đó, chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tiếp tục được thúc đẩy với mục tiêu hoàn thành khoảng 1,5 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 20.000 căn hộ giai đoạn 2026 - 2030. Đến 2031 - 2035, thành phố đặt mục tiêu hoàn tất cải tạo, chỉnh trang và tái thiết toàn bộ 2,160 nhà chung cư cũ.

Phân khúc nhà ở riêng lẻ vẫn duy trì tốc độ phát triển ổn định, với mỗi giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2035 dự kiến hoàn thành khoảng 21,5 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 143.000 căn, bình quân khoảng 4,3 triệu m2 sàn mỗi năm.

Ngoài ra, đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu tăng tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố toàn thành phố bao gồm cả khu vực đô thị và nông thôn đạt 100%, không còn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ.

Theo UBND TP. Hà Nội, các chỉ tiêu và số lượng dự án nêu trên mang tính dự kiến và sẽ được điều chỉnh khi các dự án được phê duyệt chính thức, đồng thời có tính đến yếu tố dự phòng đối với các trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan.

Để hiện thực hóa kế hoạch, tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026 – 2030 ước tính từ 1,76 – 2,43 triệu tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại và khu đô thị chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 1,2 – 1,9 triệu tỷ đồng.

Các phân khúc khác gồm nhà ở đa mục tiêu khoảng 303.000 tỷ đồng, nhà ở cho lực lượng vũ trang hơn 52.500 tỷ đồng và nhà ở do người dân tự xây khoảng 183.500 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, cơ cấu vốn cho thấy sự phụ thuộc lớn vào nguồn lực ngoài ngân sách, trong khi vốn nhà nước chủ yếu tập trung vào các dự án đầu tư công.