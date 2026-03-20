Đô thị chuẩn T.O.D biểu tượng phía Bắc Hà Nội được điều chỉnh chủ trương đầu tư

Quyết định này được cho là phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển đô thị dài hạn của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.

Tọa lạc tại khu vực Vành đai 3, ngay cửa ngõ Bắc Hà Nội, The InterCentral kết nối trực tiếp với nhà ga của hai tuyến đường sắt đô thị quan trọng là Metro số 4 và Metro số 6. Với quy mô hơn 42 ha, tổng vốn đầu tư trên 25.000 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu sinh sống và làm việc của hơn 18.000 cư dân, dự án được kỳ vọng sẽ tạo đà phát triển mới cho thị trường bất động sản phía Bắc Thủ đô, trong bối cảnh hạ tầng giao thông chiến lược đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

"Thành phố tương lai" và bước chuyển tư duy quy hoạch

Thị trường bất động sản Hà Nội những năm gần đây chứng kiến sự dịch chuyển mạnh về các cực tăng trưởng mới, trong đó khu vực phía Bắc sông Hồng vẫn được đánh giá là "vùng đất còn dư địa lớn" nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện khu đô thị The InterCentral hiện thực hóa xu hướng mô hình TOD: phát triển không gian mật độ tối ưu gắn liền với các trục giao thông công cộng huyết mạch.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị nén không chỉ về "lượng" mà cả về "chất" nơi không gian sống, làm việc và hạ tầng được tổ chức đồng bộ, hướng đến phong cách sống hiện đại, tiết kiệm thời gian và tài nguyên đô thị.

Tại ô quy hoạch IV.8.1 với quỹ đất hơn 42 ha, việc Thành phố Hà Nội chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Khu đô thị mới Hateco Đông Anh (tên thương mại là The InterCentral) mang ý nghĩa chiến lược phát triển đô thị tập trung quanh các điểm trung chuyển giao thông công cộng lớn, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, giảm thiểu khí thải.

Vị trí dự án The InterCentral nằm tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hoàng Sa, thuận lợi cho kết nối giao thông theo mô hình T.O.D

"DNA" của mô hình chuẩn T.O.D

Điểm nổi bật của dự án The InterCentral là khả năng kết nối trực tiếp với hệ thống metro – yếu tố cốt lõi của mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng T.O.D.

Theo quy hoạch, dự án nằm trong vùng kết nối của hai tuyến metro chiến lược của Thủ đô là Metro số 4 và Metro số 6, tạo nên khả năng tiếp cận giao thông công cộng quy mô lớn.

Nhờ lợi thế này, The InterCentral được đánh giá có tiềm năng hình thành một "Super Hub", nơi giao thoa của các dòng lưu chuyển đô thị, đồng thời tạo ra không gian phát triển sôi động cho thương mại, dịch vụ và cộng đồng cư dân hiện đại.

Thực tế tại nhiều đô thị lớn như Tokyo, London hay Singapore cho thấy, các khu đô thị TOD thường trở thành những trung tâm phát triển mới của thành phố, nơi giá trị bất động sản, hoạt động thương mại và nhịp sống đô thị cùng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Trên nền tảng hạ tầng đồng bộ, dự án được quy hoạch theo mô hình "thành phố thu nhỏ" với 10 tòa căn hộ cao cấp, 2 tòa tháp đôi tổ hợp văn phòng hạng A, khách sạn quốc tế, nhà phố thương mại, khu biệt thự khép kín cùng hệ thống giáo dục và y tế, hướng tới hình thành một cộng đồng sống hiện đại, văn minh và bền vững lâu dài.

Tại một vị trí chiến lược với sự phát triển của Thủ đô, việc Tập đoàn Hateco được điều chỉnh chủ trương đầu tư và ra mắt sản phẩm vào nửa đầu năm 2026 là cơ sở khẳng định năng lực và tầm nhìn phát triển đô thị bền vững của chủ đầu tư Hateco.

Bên cạnh lĩnh vực Bất động sản, Tập đoàn Hateco còn được biết đến là chủ đầu tư của các dự án lớn về logistics, hạ tầng khu công nghiệp và đầu tư cảng biển như KCN Bắc Tiền Phong (DEEP C), Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT), Cảng cạn ICD Long Biên... Ngày 16/03/2026, liên danh Hateco Group – AMP Terminals (thành viên Tập đoàn A.P. Moller-Maersk - Đan Mạch) vừa được lựa chọn là nhà đầu tư của siêu dự án cảng container Liên Chiểu tại Đà Nẵng với tổng mức đầu tư khoảng 45.268 tỷ đồng.

Đối với khách hàng và nhà đầu tư, tính minh bạch về pháp lý và tiềm lực của Chủ đầu tư là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn cho dòng vốn. Sự hình thành của Khu đô thị The InterCentral được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo khu vực và khẳng định vị thế của Hateco Group như một nhà phát triển bất động sản bền vững chuyên nghiệp./.