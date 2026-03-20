Chung cư BlueGem Tower tốc lực hoàn thiện chuẩn bị bàn giao quý II/2026

Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn an cư tại dự án BlueGem Tower. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều khách hàng đang đặt kỳ vọng lớn vào tiến độ và chất lượng hoàn thiện của dự án trong giai đoạn nước rút. Anh Tuấn, một khách hàng đã mua căn hộ tại đây, cho biết gia đình anh đang háo hức chờ ngày nhận nhà. Theo anh, khu nhà mẫu được thiết kế khoa học, tối ưu công năng và phù hợp với nhu cầu sinh hoạt. "Tôi kỳ vọng căn hộ bàn giao sẽ giữ được chất lượng như nhà mẫu. Mỗi lần đi ngang qua, thấy dự án thay đổi từng ngày, hoàn thiện rõ rệt, tôi rất phấn khởi và yên tâm", anh chia sẻ.

Bluegem Tower là dự án được triển khai bởi Chủ đầu tư, nhà phát triển và nhà thầu uy tín. Trong suốt quá trình thi công, mọi hạng mục đều được thực hiện bài bản, tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình kiểm soát chất lượng. Ghi nhận tại công trường cho thấy tiến độ xây dựng được đảm bảo, các yếu tố về chất lượng và an toàn lao động luôn được chú trọng.

Dự án cất nóc ngày 31/03/2025 và đang đi vào hoàn thiện các hạng mục ốp gạch, hoàn thiện bể bơi, hệ thống phòng cháy chữa cháy,… Mục tiêu của Chủ đầu tư là đưa dự án vào vận hành thử và kiểm duyệt trong Quý II/2026.

Tại các căn hộ, các hạng mục hoàn thiện như sàn gỗ, hệ cửa, vách kính và tủ bếp đã đạt khoảng 95% khối lượng. Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ, đồng thời rà soát chi tiết từng hạng mục nhằm đảm bảo chất lượng trước khi bàn giao. Bên cạnh đó, hệ thống thang máy tốc độ cao đã được lắp đặt hoàn chỉnh, sẵn sàng cho công tác kiểm định và chuẩn bị đưa vào vận hành.

Đại diện đơn vị thi công, Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội (UDIC) chia sẻ: "Để đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ bàn giao theo cam kết với chủ đầu tư, chúng tôi luôn tập trung nhân lực và thi công liên tục. Với tiến độ hiện tại, dự kiến BlueGem Tower dự kiến sẽ được bàn giao theo đúng kế hoạch đề ra."

BlueGem Tower sở hữu vị trí nổi bật tại giao lộ đường Nguyễn Bồ và Nguyễn Bặc (Thanh Trì, Hà Nội), trung tâm khu vực phía Nam Hà Nội – nơi đang là tâm điểm đón sóng hoàn thiện đồng bộ về hạ tầng giao thông và các tiện ích như: Mở rộng QL1A lên 90m, mở rộng cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ từ 6 làn lên 10-12 làn xe, mở rộng đường 70 Phan Trọng Tuệ lên 8 làn xe cùng nhiều hạng mục hạ tầng đang triển khai như vành đai 3.5, cầu Ngọc Hồi, tuyến Metro số 1, tổ hợp ga Ngọc Hồi,… Nhờ đó, cư dân BlueGem Tower có thể dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố, các đô thị vệ tinh, hệ thống trường học, bệnh viện lớn, bến xe, sân bay, cũng như di chuyển thuận tiện đến các tỉnh lân cận.

Với mật độ xây dựng thấp 40.35%, gần 60% diện tích còn lại được dùng để phát triển cảnh quan, không gian xanh, khu vui chơi thể thao cho cư dân và trẻ nhỏ. Ngoài ra với 3 tầng trung tâm thương mại khối đế hứa hẹn sẽ kiến tạo và hình thành những giá trị sống chuẩn mực, giúp cư dân cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của cuộc sống và tổ ấm hoàn hảo.

Ông Nguyễn Lương Hàn – Tổng giám đốc Công ty TNHH Nam Đại Phong chia sẻ "BlueGem Tower là sản phẩm tâm huyết đầu tay không chỉ của riêng tôi mà của cả tập thể CBNV Công ty . Bằng kinh nghiệm cũng như thấu hiểu khách hàng, chúng tôi luôn mong muốn mang tới cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu sống và an cư. Việc duy trì tiến độ đúng kế hoạch đã đề ra không chỉ bảo vệ quyền lợi cho người mua trong bối cảnh thị trường đang cần sự minh bạch, chuẩn mực trong phát triển bất động sản, mà còn khẳng định trách nhiệm, uy tín của Nam Đại Phong trong lĩnh vực bất động sản ở các dự án tiếp theo của chúng tôi."

Với sự chuẩn bị và đầu tư nghiên cứu thị hiếu, thị trường một cách bài bản, nghiêm túc, Chủ đầu tư nhận thấy bối cảnh nhu cầu "an cư lâu dài" ngày càng tăng, đặc biệt từ các gia đình trẻ và gia đình đa thế hệ. BlueGem Tower được đánh giá cao nhờ thiết kế tối ưu tập trung vào phân khúc 3 phòng ngủ, do vậy quỹ căn này chiếm tỷ lệ 88% trong cơ cấu căn hộ, diện tích đa dạng từ ~85 m² đến 112 m². Cùng với đó là hành lang rộng rãi bậc nhất Hà Nội, mật độ thang máy tối ưu giúp cư dân di chuyển tránh bị chờ lâu trong giờ cao điểm.

BlueGem Tower sở hữu hành lang rộng rãi từ 2,25 - 2,8m

Các căn hộ 3 phòng ngủ tại BlueGem Tower được thiết kế linh hoạt, tận dụng ánh sáng tự nhiên, mang đến không gian sống thoáng đãng nhưng vẫn ấm cúng. Chủ đầu tư chú trọng từng chi tiết nhỏ: phòng khách rộng rãi, phòng ngủ riêng tư, bếp thông thoáng cùng khu giặt phơi tách biệt… Tất cả đều nhằm tối ưu công năng sử dụng, đồng thời nâng cao trải nghiệm tiện nghi cho cư dân.

Từ nay tới 30/06/2026, Chủ đầu tư chính thức ra quỹ căn đẹp nhất của dự án cùng chính sách ưu đãi vượt trội. Ngoài ra trước rào cản lãi suất các ngân hàng tăng cao chưa có tín hiệu giảm thì ngân hàng Bảo Việt đã đưa ra gói vay cực ưu đãi tới khách hàng trong giai đoạn này. Theo đó khách hàng sẽ được hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ với lãi suất chỉ 6,5% trong 12 tháng, một mức lãi suất vô cùng hấp dẫn cho những chủ nhân tương lai tại BlueGem Tower.

Là một trong số ít dự án trong khu vực dự kiến bàn giao vào quý II/2026, BlueGem Tower tiếp tục khẳng định vị thế là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình nhiều thế hệ, cũng như những khách hàng mua nhà với tầm nhìn dài hạn, mong muốn ổn định và tận hưởng cuộc sống tiện nghi, thoải mái mỗi ngày.