Cận cảnh thi công nút giao cầu Mỹ An sau khi hộ dân cuối cùng rời đi

Ngày 20-3, thời tiết thuận lợi, tại hạng mục mở rộng nút giao cầu Mỹ An – Quốc lộ 49 (phường Dương Nỗ, TP Huế), đơn vị thi công đã huy động nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ sau thời gian dài đình trệ do vướng mặt bằng.



35 m bờ kè, sát bên là một làn đường đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hạng mục này thuộc Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi – Mộc Hàn – Phú Khê do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Huế làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 85 tỉ đồng.

Công trình khởi công từ tháng 11-2021 và được gia hạn hoàn thành đến tháng 9-2026.

Phần chân kè đang được khẩn trương thi công.

Trước đó, công trình bị chậm tiến độ do hộ ông Dương Thanh Lững (trú phường Dương Nỗ) chưa bàn giao mặt bằng. Phần còn lại gồm 35 m kè sông Phổ Lợi (hướng từ cầu Mỹ An lên trung tâm TP Huế) thuộc gói thầu số 23 và đoạn đường rộng 3,5 m tiếp giáp bờ kè thuộc gói thầu số 9, với giá trị còn lại khoảng 700 triệu đồng.

Đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn 35 m kè và đường.

Ngày 1-3, ông Lững đã bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 – TP Huế. Sau đó, chủ đầu tư đã tiếp nhận để yêu cầu các nhà thầu triển khai thi công.

Dự kiến đoạn bờ kè này sẽ hoàn thành trước ngày 31-3.

Sau 20 ngày tiếp nhận mặt bằng, Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa – CTCP (đơn vị thi công gói thầu số 23) đã huy động khoảng 15 nhân công cùng máy móc để hoàn thiện bờ kè. Hiện phần chân kè đang được thi công khẩn trương.

Nhiều công nhân được huy động đến công trường.

Đại diện đơn vị cho biết các cấu kiện như tấm đoanh, khối bê tông đã được đúc sẵn; sau khi hoàn tất phần thân kè sẽ tiến hành lắp ráp đồng bộ. Dự kiến, hạng mục bờ kè dài 35 m sẽ hoàn thành trước ngày 31-3, tạo điều kiện cho đơn vị khác triển khai thảm nhựa hoàn thành mặt đường.

Khu đất của ông Dương Thanh Lững nằm trong hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 49 và đã bị thu hồi từ hơn 10 năm trước khi UBND huyện Phú Vang (cũ) thực hiện giải phóng mặt bằng.

Gia đình ông từng được bố trí 158 m² đất tái định cư cách vị trí cũ khoảng 400 m, đã xây nhà nhưng sau đó chuyển nhượng và quay lại khu đất cũ để sinh sống, buôn bán.

Sau quá trình vận động, gia đình ông Lững đã đồng ý nhận hơn 71 triệu đồng tiền hỗ trợ tài sản trên đất (căn nhà cấp 4) và bàn giao mặt bằng, giúp dự án được nối lại thi công.