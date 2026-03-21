Nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền là ai?

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt tội gì?

Ngày 20/3/2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Ngọc Tiền là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (GIS) và đại diện pháp luật của công ty. Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, Công ty có trụ sở tại phường Tân Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh). Công ty này khởi đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4/2018, Công ty này nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động.

Công an tống đạt các quyết định với Nguyễn Ngọc Tiền - Ảnh: Bộ Công an

Thông tin trên báo Người lao động cho hay, bên cạnh hoạt động điều hành doanh nghiệp, bà Nguyễn Ngọc Tiền còn được biết đến là cổ đông lớn của một công ty xây dựng có trụ sở tại Kiên Giang.Nói về con đường kinh doanh, nữ doanh nhân cho biết bản thân sinh ra trong gia đình buôn bán nên sớm hình thành tư duy kinh doanh.

Bà khẳng định lựa chọn theo đuổi sự nghiệp thay vì lùi về "hậu trường" với vai trò truyền thống.Theo bà Tiền, "ham tiền" là động lực tích cực để mỗi người nỗ lực phát triển bản thân và đạt được các mục tiêu trong cuộc sống, từ việc chăm lo gia đình đến theo đuổi những ước mơ cá nhân.

Đặc biệt, mọi người biết đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền nhiều nhất vào khoảng năm 2020, khi bà kết hôn với diễn viên Quý Bình. Lễ cưới của hai người được tổ chức khá ấm cúng và thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Sau đó, cả hai có một người con chung.Đến ngày 6/3/2025, diễn viên Quý Bình qua đời hưởng dương 42 tuổi, sau thời gian chống chọi với bệnh nặng. Sự ra đi của anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc thương vì anh là nghệ sĩ đa tài, từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, MC và ca hát.

Nữ doanh nhân bị tố cáo lừa đảo hơn 41 tỷ đồng

Theo thông tin từ Bộ Công an, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở tỉnh Kiên Giang, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Cụ thể, kết quả điều tra ban đầu thể hiện đầu tháng 3/2018, giữa Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang) và Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Sau đó, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.

Một trong những nạn nhân là ông N.V.D. bị lừa số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Cụ thể, thông qua mối quan hệ, ông D. được người quen giới thiệu mua nền đất, tổng cộng công ty đã nhận của ông D. hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng).

Theo hợp đồng, đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại nhưng Công ty Đảo Vàng không thông báo và không thực hiện thoả thuận với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch. Ông D. nhiều lần liên hệ muốn nhận lại tiền đã chuyển nhưng Công ty không giải quyết. Thấy có dấu hiệu lừa đảo nên ông D. làm đơn tố cáo.

Công an thi hành lệnh khám xét - Ảnh: Bộ Công an

Căn cứ kết quả điều tra, xác định dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tên gọi khác là Dự án Royal Streammy Villas) do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư. Dù vậy, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền vẫn ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỷ đồng. Đến nay chỉ có 13 khách hàng tố cáo Công ty ký hợp đồng bán 19 nền dất dự án (trong đó có ông N.V.D.) chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự ”Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền.