UBND Phường Gò Vấp yêu cầu CityLand báo cáo khẩn vụ bán chỗ đậu xe 500 triệu đồng

20-03-2026 - 20:07 PM | Bất động sản

UBND phường Gò Vấp (TPHCM) yêu cầu CityLand và Ban Quản trị chung cư CityLand Park Hills báo cáo vụ bán chỗ đậu xe giá 500 triệu đồng.

UBND phường Gò Vấp vừa có văn bản hỏa tốc gửi Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc - Thành phố (CityLand) và Ban Quản trị chung cư CityLand Park Hills, yêu cầu làm rõ các căn cứ pháp lý liên quan đến việc bán chỗ đậu ô tô tại tầng hầm sau bài viết của Báo Người Lao Động.

Ngày 19-3, Báo Người Lao Động đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Chuyện khó tin: 1 chung cư ở TPHCM thông báo bán chỗ đậu ô tô với giá 500 triệu đồng, cư dân phản ứng mạnh".

UBND phường Gò Vấp yêu cầu CityLand báo cáo vụ bán chỗ đậu xe 500 triệu đồng - Ảnh 1.

Chung cư khu CityLand Park Hills

Theo đó, Chủ đầu tư CityLand đã ban hành Thông báo số 143/TB-CTL-KD ngày 14-3-2026 về việc đăng ký mua chỗ đậu ô tô tại tầng hầm chung cư. Mức giá dự kiến 400-500 triệu đồng/chỗ. Thông báo này khiến Ban Quản trị và cộng đồng cư dân sinh sống tại đây phản ứng.

UBND phường Gò Vấp yêu cầu CityLand báo cáo vụ bán chỗ đậu xe 500 triệu đồng - Ảnh 2.

Văn bản UBND Phường Gò Vấp gửi Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc - Thành phố (CityLand) và Ban Quản trị chung cư CityLand Park Hills.

Nhận thấy vụ việc gây ra những phản ứng trái chiều và tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tại địa phương, ngày 20-3, UBND Phường Gò Vấp đã ban hành văn bản số 719/UBND-KTHTĐT đề nghị CityLand: Phải giải trình rõ ràng về cơ sở pháp lý của việc ban hành thông báo đăng ký mua bán chỗ đậu xe nêu trên.

Ban Quản trị chung cư báo cáo chi tiết về tình hình quản lý, vận hành chung cư ở thời điểm hiện tại. Tổng hợp các ý kiến, phản hồi cụ thể của Ban quản trị và cư dân sau khi tiếp nhận thông báo bán chỗ đậu xe từ phía chủ đầu tư.

Nhằm sớm có phương án giải quyết dứt điểm các tranh chấp phát sinh, UBND phường Gò Vấp yêu cầu Chủ đầu tư CityLand và Ban Quản trị chung cư phải có báo cáo chính thức gửi về phường trước ngày 25-3.

Sự việc tại CityLand Park Hills đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh tranh chấp quyền sở hữu và phí dịch vụ tại các hầm xe chung cư cao tầng.

Theo Sơn Nhung

Người lao động

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch công ty Bất động sản Đảo Vàng Nguyễn Ngọc Tiền

Tin vui cho người dân Hà Nội có thu nhập dưới 20 triệu đồng/tháng

CLIP: Công an TPHCM khám xét nhà doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền

20:00 , 20/03/2026
Việt Nam lần đầu có dự án 1,5 tỷ USD mang thương hiệu Trump, đặt tham vọng khiến thế giới “ghen tị”

19:59 , 20/03/2026
Hado Charm Villas trở thành điểm sáng đầu tư của Hà Nội với tọa độ chiến lược giữa New CBD phía Tây

19:30 , 20/03/2026
Đô thị chuẩn T.O.D biểu tượng phía Bắc Hà Nội được điều chỉnh chủ trương đầu tư

19:30 , 20/03/2026

