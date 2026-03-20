UBND Phường Gò Vấp yêu cầu CityLand báo cáo khẩn vụ bán chỗ đậu xe 500 triệu đồng

UBND phường Gò Vấp vừa có văn bản hỏa tốc gửi Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc - Thành phố (CityLand) và Ban Quản trị chung cư CityLand Park Hills, yêu cầu làm rõ các căn cứ pháp lý liên quan đến việc bán chỗ đậu ô tô tại tầng hầm sau bài viết của Báo Người Lao Động.

Ngày 19-3, Báo Người Lao Động đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Chuyện khó tin: 1 chung cư ở TPHCM thông báo bán chỗ đậu ô tô với giá 500 triệu đồng, cư dân phản ứng mạnh".

Chung cư khu CityLand Park Hills

Theo đó, Chủ đầu tư CityLand đã ban hành Thông báo số 143/TB-CTL-KD ngày 14-3-2026 về việc đăng ký mua chỗ đậu ô tô tại tầng hầm chung cư. Mức giá dự kiến 400-500 triệu đồng/chỗ. Thông báo này khiến Ban Quản trị và cộng đồng cư dân sinh sống tại đây phản ứng.

Văn bản UBND Phường Gò Vấp gửi Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc - Thành phố (CityLand) và Ban Quản trị chung cư CityLand Park Hills.

Nhận thấy vụ việc gây ra những phản ứng trái chiều và tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tại địa phương, ngày 20-3, UBND Phường Gò Vấp đã ban hành văn bản số 719/UBND-KTHTĐT đề nghị CityLand: Phải giải trình rõ ràng về cơ sở pháp lý của việc ban hành thông báo đăng ký mua bán chỗ đậu xe nêu trên.

Ban Quản trị chung cư báo cáo chi tiết về tình hình quản lý, vận hành chung cư ở thời điểm hiện tại. Tổng hợp các ý kiến, phản hồi cụ thể của Ban quản trị và cư dân sau khi tiếp nhận thông báo bán chỗ đậu xe từ phía chủ đầu tư.

Nhằm sớm có phương án giải quyết dứt điểm các tranh chấp phát sinh, UBND phường Gò Vấp yêu cầu Chủ đầu tư CityLand và Ban Quản trị chung cư phải có báo cáo chính thức gửi về phường trước ngày 25-3.

Sự việc tại CityLand Park Hills đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh tranh chấp quyền sở hữu và phí dịch vụ tại các hầm xe chung cư cao tầng.