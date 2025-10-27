Hiện trạng quá tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sắp mở rộng lên 12 làn xe

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) vừa được Bộ Xây dựng chấp thuận lập dự án mở rộng từ 6 lên 12 làn xe, với tổng kinh phí hơn 22.100 tỷ đồng. Dự án nhằm giảm tình trạng ùn tắc và quá tải phương tiện đang diễn ra trên tuyến đường này.


Sau gần 10 năm cải tạo, nâng cấp, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hiện là trục giao thông chính kết nối phía Nam với trung tâm Hà Nội.

Tuyến đường có thiết kế phục vụ khoảng 50.000 lượt xe/ngày. Tuy nhiên, theo ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ (đơn vị đầu tư, quản lý, khai thác), lưu lượng ô tô hiện nay trung bình đã đạt khoảng 80.000 lượt xe/ngày (tăng gần gấp đôi). Vào dịp lễ, Tết, con số này tăng lên từ 130.000 đến 150.000 lượt xe/ngày (gấp khoảng ba lần thiết kế).

Ngay trong chiều 26/10, PV Tiền Phong ghi nhận, lượng xe trên tuyến đường đổ về trung tâm Hà Nội đông, đã gây quá tải, ùn tắc cho đoạn từ trạm thu phí đến nút giao với Vành đai 3. Ảnh chụp lúc 16h ngày 26/10.

Cùng với lưu lượng xe đông, xe trên cao tốc khi gặp nút giao với đường Vành đai 3 dưới thấp đã xảy ra xung đột trực tiếp, dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Từ thực tế trên, Bộ Xây dựng vừa chấp thuận cho phép Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (một liên danh của Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ) lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng tuyến cao tốc từ 6 lên 12 làn xe với kinh phí hơn 22.100 tỷ đồng - hình thức huy động vốn PPP.

Với đoạn cao tốc giao với Vành đai 3, nhà đầu tư đang có phương án xây hầm chui để xe từ cao tốc qua nút giao, vào nội thành Hà Nội sẽ đi ở dưới hầm.

Ở 6 làn đường mở rộng, do quỹ đất ở dải phân cách giữa không còn, và giải phóng mặt bằng để mở rộng thêm gặp nhiều khó khăn nên nhà đầu tư đề xuất phương án thi công là làm cầu cạn cho 6 làn đường mở rộng.

Đại diện nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành cho biết, sau khi Bộ Xây dựng chấp thuận đề xuất dự án, nhà đầu tư sẽ đưa ra các mốc thời gian triển khai dự án, gồm: Từ quý IV/2025 - quý II/2026 tư vấn sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi; năm 2027 giải phóng mặt bằng trong năm; sau đó dự án thi công và đưa vào khai thác từ quý III/2029.

Theo Nhóm PV

Tiền phong

