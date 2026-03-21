CEO Cường Đô La từng nổ sóng TikTok chốt 500 booking nhưng nay đội quân của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã "vượt mặt" với 3.000 booking liền kề trên livestream

Trong bối cảnh kỷ nguyên số lên ngôi, thị trường bất động sản đang bước vào một cuộc chuyển dịch mang tính bước ngoặt. Sự bùng nổ của các phương thức bán hàng đa nền tảng, từ livestream, nền tảng số đến đấu giá trực tuyến đang từng bước định hình lại hành vi người mua, đồng thời tái cấu trúc cách thức phân phối sản phẩm trên thị trường.

Trước làn sóng này, các "ông lớn" địa ốc cũng không thể đứng ngoài cuộc chơi. Việc mạnh dạn mang rổ hàng giá trị cao lên sóng trực tiếp đang giúp họ gặt hái những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu".

Gần đây nhất là "cơn địa chấn" mang tên Vinhomes Hải Vân Bay. Chỉ trong 2 phiên livestream, dự án đã ghi nhận hơn 3.000 lượt booking, một khối lượng giao dịch mà các sàn môi giới truyền thống có thể phải chật vật nhiều tháng, thậm chí ròng rã cả năm trời mới đạt được.

Đáng chú ý, sức nóng của phiên livestream còn được kích hoạt bởi chính sách giá. Các căn liền kề diện tích 63m2 được chào bán trong khoảng 5,2 – 6,3 tỷ đồng, đi kèm hàng loạt ưu đãi, tạo lực hút lớn đối với cả người mua ở thực và nhà đầu tư.

Thực tế, việc đưa bất động sản lên sóng livestream để “chốt sale” không phải là chiến lược hoàn toàn mới. Trước đó vào tháng 6/2025, ông ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La), Chủ tịch C-Holdings đã từng gây chú ý khi đích thân đứng trước ống kính livestream bán dự án The Felix với 500 booking.

Thành công của phiên bán hàng này đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, trong đó yếu tố thời điểm đóng vai trò quan trọng. Dự án được mở bán đúng giai đoạn thị trường Bình Dương chuẩn bị bước vào quá trình sáp nhập hành chính vào TPHCM, qua đó kích hoạt tâm lý “đi tắt đón đầu” cơ hội.

Bên cạnh đó, bài toán tài chính cũng là chìa khóa chốt sale. Các căn hộ tại dự án có diện tích từ 45m2 đến 85m2, với mức giá khoảng 34 – 35 triệu đồng/m2 (tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng cho một căn hộ 2 phòng ngủ). Khách mua sẽ được hỗ trợ trả góp chỉ 5-7 triệu đồng mỗi tháng, đặc biệt phù hợp với giới trẻ.

Sự cộng hưởng của các yếu tố trên đã mang lại kết quả dội về ngay lập tức, với hơn 500 khách hàng đặt chỗ mua căn hộ, chốt sổ tổng giá trị giao dịch hơn 800 tỷ đồng.

Không nằm ngoài cuộc đua, Sunshine Group thậm chí còn đẩy cuộc chơi lên một nấc thang mới khi liên tục triển khai các phiên livestream kết hợp đấu giá trực tuyến thông qua ứng dụng NOBLE APP.

Doanh nghiệp này áp dụng mô hình “đặt giá kín”, với mức khởi điểm từ 50% giá thị trường. Kết quả, sau các phiên đấu giá, nhiều khách hàng có thể mua căn hộ với mức giá thấp hơn từ 20 - 30% so với mặt bằng chung của thị trường.

Sau 20 phiên livestream, doanh nghiệp cho biết có hơn 3,2 triệu lượt tương tác, gần 105.000 lượt liên hệ tìm hiểu dự án, và cao điểm có gần 13.000 người xem cùng lúc. Đáng chú ý, xu hướng này không chỉ dừng lại ở mạng xã hội mà còn bắt đầu xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia.

Bất động sản vốn là tài sản có giá trị đặc biệt lớn. Tâm lý truyền thống của người Việt là "mắt thấy, tay sờ", phải đến tận nơi xem hướng nhà, đo đạc từng ngóc ngách mới dám đặt cọc. Vậy tại sao hàng nghìn người lại sẵn sàng chốt đơn ngay trên màn hình điện thoại?

Cú "click" bạc tỷ này thực chất được thúc đẩy bởi ba trợ lực chính: Niềm tin thương hiệu (sự bảo chứng từ các "ông lớn" và các vị sếp đích thân lên sóng); Hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ chiết khấu sâu, giỏ hàng độc quyền giới hạn thời gian); và Sức mạnh PropTech (công nghệ VR/AR cung cấp góc nhìn toàn cảnh, trực quan và vượt rào cản địa lý).

Trước thông tin một số doanh nghiệp bất động sản tổ chức các buổi livestream bán hàng, ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ (EZ Property) nhìn nhận đây chủ yếu là một hình thức truyền thông thay vì thực sự chốt giao dịch trực tiếp.

"Livestream bất động sản thực chất chỉ là một phần trong chiến dịch marketing. Việc chốt căn trong lúc livestream thường là phần đã được chuẩn bị từ trước. Khách hàng đã tìm hiểu, được tư vấn kỹ, thậm chí đã đặt chỗ từ trước đó. Livestream chỉ là công cụ tạo hiệu ứng truyền thông, tạo cảm giác sôi động để hỗ trợ quá trình bán hàng", ông Toản phân tích.

Ông cũng nhận định, khác với các sản phẩm tiêu dùng như đồ gia dụng - nơi người mua có thể ra quyết định nhanh chóng dựa trên cảm xúc, bất động sản là sản phẩm giá trị lớn, đòi hỏi người mua phải cân nhắc kỹ lưỡng, tìm hiểu thông tin và pháp lý kỹ càng.

"Không ai mua nhà chỉ sau khi xem một buổi livestream. Việc giao dịch thật sự thường đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước, và cả bộ máy bán hàng đã vận hành phía sau để hỗ trợ khách hàng đến bước cuối cùng", ông Toản nói.



