Onsen Fuji Group hợp tác Tập đoàn Nhật triển khai khu dưỡng lão khoáng nóng tại Hưng Yên

Sự kiện hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Onsen Fuji và Well Group là bước tiến quan trọng mở ra chương mới đầy triển vọng trong việc phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật. Sự bắt tay này không chỉ mang đến một không gian sống đơn thuần mà là một hệ sinh thái chăm sóc chuyên sâu theo mô hình "Onsen - Phục hồi chức năng - Chăm sóc tận tâm", hứa hẹn tạo nên những đột phá cho thị trường bất động sản trị liệu – chăm sóc sức khỏe và nâng tầm chất lượng sống cho người cao tuổi tại Việt Nam.

Tại lễ ký kết, Tập đoàn Onsen Fuji và Well Group đã đạt được thỏa thuận hợp tác tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án đầu tiên là Tokyu Retreat nằm trong Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ). Với bề dày kinh nghiệm, Tập đoàn Well Group sẽ giúp quản lý chất lượng, đào tạo nhân sự, xây dựng quy trình bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo tiền đề nhân rộng mô hình ra các dự án khác như Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên và Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội.

Phát biểu trong buổi lễ, ông Phạm Công Khanh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Onsen Fuji khẳng định: "Chúng tôi đánh giá cao năng lực triển khai toàn diện của Well Group, từ việc thiết kế mô hình vận hành, quản lý chất lượng đến hệ thống đào tạo nhân lực bài bản. Đặc biệt, chương trình đào tạo CarePro mà quý vị đã dày công phát triển chính là chìa khóa để đảm bảo sự đồng bộ và tinh tế trong dịch vụ chăm sóc. Sự am hiểu sâu sắc của Well Group trong lĩnh vực điều dưỡng và phục hồi chức năng chính là sự bảo chứng cho thành công của dự án này tại Việt Nam."

Về phía đối tác, ông Imura Masamichi – Chủ tịch Công ty Cổ phần Well Việt Nhật, đại diện Tập đoàn Well Group chia sẻ: "Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng với tốc độ già hóa dân số nhanh, và chúng tôi tin rằng mô hình dưỡng lão khoáng nóng tiêu chuẩn Nhật Bản sẽ nhận được sự đón nhận tích cực từ phía người dân. Chúng tôi cam kết sẽ chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến nhất của mình để cùng Onsen Fuji Group kiến tạo một không gian sống an yên, khỏe mạnh và hạnh phúc cho thế hệ cao niên Việt Nam."

Với hơn 25 năm kinh nghiệm, Well Group là tập đoàn y tế và điều dưỡng biểu tượng tại Nhật Bản – quốc gia sở hữu những tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe khắt khe nhất thế giới. Hiện nay, tập đoàn vận hành mạng lưới quy mô lớn gồm 17 pháp nhân và 32 cơ sở y tế, viện dưỡng lão, phòng khám trải dài từ nội địa đến quốc tế. Không chỉ nổi danh bởi quy trình chăm sóc thế hệ cao niên chuyên sâu, Well Group còn khẳng định vị thế qua nhiều giải thưởng uy tín về chất lượng dịch vụ và đổi mới sáng tạo.

Khi chuẩn sống nghỉ dưỡng khoáng nóng được định hình tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên

Trong lộ trình phát triển hệ sinh thái "Bất động sản trị liệu và chăm sóc sức khỏe chủ động", Tập đoàn Onsen Fuji xác định Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên là dự án trọng điểm tại phía Đông Hà Nội. Tổ hợp sở hữu quy mô ấn tượng với giai đoạn 1 gồm 232 căn shop thương mại và 724 căn hộ trị liệu, thiết lập chuẩn mực nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp cho toàn khu vực.

Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên

Lợi thế vượt trội của dự án nằm ở nguồn khoáng nóng quý giá được dẫn trực tiếp vào từng không gian sống riêng tư, kết hợp hài hòa cùng kiến trúc và cảnh quan sinh thái ven đô. Đặc biệt, sau lễ ký kết với "người khổng lồ" y tế Well Group, giá trị của Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên càng được khẳng định mạnh mẽ khi mỗi cư dân không chỉ sở hữu một bất động sản cao cấp mà còn được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và toàn diện. Việc triển khai tại Tokyu Retreat (Thanh Thủy) sẽ là bước đệm quan trọng để tiếp tục nhân rộng quy trình vận hành và đào tạo nhân lực CarePro phù hợp với đặc thù Việt Nam, áp dụng đồng bộ tại Hưng Yên.

Sự hiện diện của các chuyên gia Well Group không chỉ đảm bảo dịch vụ điều dưỡng, phục hồi chức năng đạt độ tinh tế chuẩn Nhật mà còn biến mỗi căn hộ tại đây thành một "trung tâm chăm sóc sức khỏe" cá nhân hóa. Đây chính là bản cam kết chất lượng sống, giúp Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên trở thành điểm đến an tâm nhất cho những gia đình đang tìm kiếm món quà sức khỏe cho cha mẹ.

Lễ ký kết giữa Tập đoàn Onsen Fuji và Well Group là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và chiến lược đầu tư bài bản vào phân khúc bất động sản trị liệu - chăm sóc sức khỏe. Việc kiến tạo những khu dưỡng lão khoáng nóng tại Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình không chỉ góp phần giải quyết bài toán chăm sóc sức khỏe người cao tuổi mà còn tái định nghĩa khái niệm "nghỉ dưỡng tuổi già" – nơi con người được sống vui, sống khỏe và sống có ý nghĩa trong một cộng đồng nhân văn. Với tâm huyết và sự đầu tư nghiêm túc, Tập đoàn Onsen Fuji đang từng bước khẳng định vị thế dẫn dắt trong kỷ nguyên bất động sản trị liệu tại Việt Nam.