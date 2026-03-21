Quốc lộ 13 mở rộng 10–14 làn, hình thành hành lang đô thị Đông Bắc TP.HCM

Khi tuyến đường này được nghiên cứu nâng cấp với quy mô lớn, bổ sung các hạng mục hạ tầng như đường trên cao và hầm chui tại các nút giao trọng điểm, nhiều chuyên gia cho rằng khu vực dọc trục giao thông này có thể bước vào giai đoạn hình thành các cụm đô thị mới.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức BOT do Sở Xây dựng TP.HCM trình UBND TP.HCM thẩm định, đoạn tuyến từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương dài gần 6 km được đề xuất mở rộng lên khoảng 60 m, với quy mô khai thác từ 10 đến 14 làn xe.

Trong phương án thiết kế, tuyến đường sẽ được bố trí đường trên cao dài khoảng 3,5 km ở giữa tuyến, đồng thời bổ sung hai hầm chui tại các nút giao Bình Lợi và Bình Phước nhằm tách dòng phương tiện và cải thiện khả năng lưu thông tại khu vực cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM.

Hạ tầng giao thông thúc đẩy hình thành đô thị mới

Bcons NewSky tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13, cách nhà ga Metro số 2 theo quy hoạch khoảng 100 m; khu vực này cũng đang được đề xuất xây dựng các hầm chui tại nút giao Bình Triệu – Bình Phước nhằm cải thiện khả năng lưu thông.

Những thay đổi về hạ tầng giao thông thường kéo theo sự phát triển của các khu dân cư và đô thị mới dọc theo các hành lang giao thông lớn.

Theo báo cáo Thị trường TP.HCM sau sáp nhập và phát triển đô thị TOD của CBRE, khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, các khu vực nằm dọc trục giao thông thường thu hút sự hình thành của các khu dân cư mới, đồng thời kéo theo sự phát triển của hệ thống thương mại, dịch vụ và tiện ích đô thị.

Xu hướng này phù hợp với mô hình Transit-Oriented Development (TOD) – phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng – đang được áp dụng tại nhiều đô thị lớn. Theo mô hình này, các khu vực nằm gần các trục giao thông lớn hoặc hệ thống metro thường trở thành tâm điểm phát triển các cụm dân cư, nơi nhu cầu nhà ở và dịch vụ đô thị tăng trưởng song song.

Nguồn cung căn hộ dịch chuyển về khu Đông

Sự phát triển của hạ tầng cũng đang góp phần định hình lại nguồn cung bất động sản trong khu vực.

Theo báo cáo Theo báo cáo Thị trường Bất động sản TP.HCM Q4/2025 của CBRE, giá căn hộ sơ cấp tại TP.HCM tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong những năm gần đây do nguồn cung mới hạn chế và chi phí phát triển dự án gia tăng.

Trong khi đó, nguồn cung căn hộ mới trên thị trường đang ghi nhận sự dịch chuyển đáng kể sang khu Đông thành phố, đặc biệt là khu vực Bình Dương cũ, nơi vẫn còn quỹ đất phát triển dự án và mặt bằng giá phù hợp hơn so với khu vực trung tâm TP.HCM.

Sự dịch chuyển này khiến nhiều khu vực giáp ranh TP.HCM, đặc biệt là những khu vực nằm trên các trục giao thông lớn, trở thành lựa chọn của người mua nhà đang tìm kiếm môi trường sống thuận tiện nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối nhanh với trung tâm thành phố.

Giới đầu tư bắt nhịp xu hướng và bắt đầu để mắt đến các căn hộ dọc Quốc Lộ 13

Trong bối cảnh hạ tầng khu vực đang được nghiên cứu nâng cấp, nhiều dự án căn hộ nằm trên trục Quốc lộ 13 bắt đầu nhận được sự quan tâm của người mua nhà, nhà đầu tư.

Một trong những dự án nằm trên trục kết nối này là Bcons NewSky, tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13 trong khu vực đã hình thành cộng đồng dân cư và hệ tiện ích đô thị tương đối hoàn chỉnh. Theo phương án nâng cấp hạ tầng, các hạng mục như đường trên cao và hai hầm chui tại khu vực Bình Lợi – Bình Phước được bố trí ở đoạn đầu tuyến từ cầu Bình Triệu đi lên, trước khi tuyến đường tiếp tục kết nối đến các khu đô thị và khu dân cư dọc Quốc lộ 13 – nơi dự án Bcons NewSky tọa lạc.

Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận nhiều tiện ích trong khu vực như trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, hệ thống trường học và các khu dân cư hiện hữu. Ngoài ra, vị trí trên trục Quốc lộ 13 cũng giúp việc di chuyển đến TP. Thủ Đức, Quốc lộ 1A và các tuyến giao thông liên vùng như Vành đai 3 trở nên thuận tiện hơn.

Trong bối cảnh Quốc lộ 13 được nghiên cứu mở rộng và bổ sung các hạng mục hạ tầng như đường trên cao và hầm chui tại các nút giao lớn, những dự án nằm trên trục giao thông này được cho là có lợi thế về khả năng kết nối và tiềm năng phát triển trong dài hạn.

