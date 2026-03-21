Kinh doanh tại tâm điểm du lịch biển sầm uất, vận hành ổn định hơn 20 năm

Sở hữu vị trí đắc địa bên hệ sinh thái du lịch biển đã vận hành hơn 20 năm, Vinhomes Pearl Bay mang đến nền tảng kinh doanh hiếm có cùng dư địa tăng trưởng rộng mở cho các chủ sở hữu cũng như nhà đầu tư.

Kinh doanh giữa luồng khách hiện hữu, vận hành không rủi ro

Giới đầu tư châu Á thường nhắc đến Clarke Quay (Singapore) như hình mẫu về vị trí kinh doanh không có rủi ro dòng tiền. Nằm bên sông Singapore, trên trục di chuyển giữa Marina Bay, Orchard Road và các điểm tham quan nổi tiếng của đảo quốc sự tử, Clarke Quay luôn duy trì mật độ khách dày đặc, là một trong những điểm đến sôi động nhất Singapore.

Giá trị BĐS tại đây phản ánh rất rõ sức mạnh của vị trí. Mặt bằng kinh doanh F&B tại Clarke Quay với tổng diện tích 3 tầng khoảng 536 m² hiện được chào thuê tới 86.565 SGD/tháng, tương đương 1,6 tỷ đồng.

Cấu trúc vận hành dựa trên dòng khách liên tục này có nhiều điểm tương đồng với hai khu Lam Ngọc và Ruby thuộc Vinhomes Pearl Bay, Nha Trang.

Nhiều năm qua, Nha Trang luôn nằm trong nhóm điểm đến du lịch hút khách nhất Việt Nam. Năm 2025, Khánh Hòa đón 16,4 triệu lượt khách, phần lớn tập trung tại Nha Trang. Con số này đồng nghĩa với việc địa phương đón trung bình 45.000 khách/ngày. Dòng khách lớn giúp các hoạt động dịch vụ ven biển luôn duy trì công suất cao.

Đáng chú ý, một tỷ lệ không nhỏ của dòng khách này đi qua một vị trí đặc biệt: khu vực số 9 Trần Phú, nơi Vinhomes Pearl Bay tọa lạc.

Đường Trần Phú - mặt tiền du lịch của Nha Trang, kết nối trực tiếp với dãy phố thương mại tại khu Ruby, tạo lưu lượng khách qua lại khổng lồ suốt 365 ngày/năm, không có mùa thấp điểm.

Vinhomes Pearl Bay cũng là dự án hiếm hoi sở hữu bãi tắm riêng dài hơn 1km ngay trung tâm Nha Trang. Dải bờ biển này chạy qua khu Lam Ngọc, giúp các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ tại đây có sức hấp dẫn lớn với mọi du khách.

Bên cạnh đó, Vinpearl Hòn Tre - hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí quốc tế - với lượng khách lên tới 3 - 5 triệu lượt/năm cũng là nguồn bổ sung khách ổn định cho Vinhomes Pearl Bay. Bởi phần lớn khách sang đảo đều phải đi qua ga cáp treo nằm giữa khu Lam Ngọc và Ruby.

Khi nối liền ba nguồn khách, khu Lam Ngọc và Ruby tại Vinhomes Pearl Bay sẽ trở thành điểm kinh doanh hấp dẫn bậc nhất Nha Trang, tiềm năng có thể sánh với Clarke Quay của Singapore.

Khu Lam Ngọc sở hữu dãy phố đi bộ sầm uất, các căn boutique hotel phục vụ lưu trú cao cấp

Mô hình kinh doanh đa dạng, bài toán dòng tiền rõ ràng

Một thế mạnh của du lịch Nha Trang là thời gian lưu trú dài. Theo Airbtics - công cụ phân tích số liệu của Airbnb, du khách đến Nha Trang thường ở lại trung bình 4,6 ngày, cao hơn đáng kể so với nhiều đô thị lớn khác.

Khách ở lâu sẽ kéo nhu cầu về ẩm thực, giải trí và mua sắm tăng cao. Đặc biệt, những khu vực có không gian biển rộng thường trở thành điểm dừng chân của du khách trong suốt kỳ nghỉ. Đây chính là lợi thế tuyệt đối của Vinhomes Pearl Bay.

Địa thế hiếm có của dự án mở ra nhiều mô hình kinh doanh phù hợp, từ nhà hàng, quán cà phê, lounge ven biển, boutique hotel, đến spa, gallery nghệ thuật… phục vụ du khách quốc tế.

Khu Lam Ngọc tiếp giáp trực tiếp với đường biển riêng dài hơn 1km, tạo lợi thế lớn cho các mô hình kinh doanh ven biển

Ông Bùi Đình Khánh, nhà đầu tư tại Vinhomes Pearl Bay, cho biết: "Tôi đang vận hành một khách sạn ở phường Bắc Nha Trang. Khi khảo sát Vinhomes Pearl Bay, tôi thấy vị trí này có biển đẹp, an ninh tốt, quy hoạch đồng bộ. Khách phân khúc cao cấp có thể lưu trú ở đây dài ngày, sử dụng nhiều dịch vụ đi kèm. Điều này tạo nền lợi nhuận tốt và bền vững."

Sau quá trình khảo sát thực tế và đối chiếu với mô hình đang vận hành, ông Khánh dự định sẽ sử dụng căn liền kề 4 tầng tại Vinhomes Pearl Bay kinh doanh lưu trú kết hợp café shop.

Ông Khánh dự kiến, tầng 1 sẽ được sử dụng làm sảnh đón khách và quán café nhỏ, dự kiến mang lại doanh thu khoảng 20 triệu đồng/tháng, ổn định quanh năm. Hai tầng tiếp theo bố trí 4 phòng studio, giá thuê trung bình 1,3 triệu đồng/đêm, công suất khoảng 50%, tạo doanh thu khoảng 78 triệu đồng/tháng. Tầng trên cùng là phòng VIP suite, giá 2,2 triệu đồng/đêm, đóng góp thêm khoảng 33 triệu đồng/tháng.

Tổng doanh thu, theo ông Khánh, ước đạt 130 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn nhiều khi công suất phòng lớn hơn. Sau khi trừ chi phí vận hành khoảng 30%, lợi nhuận ròng còn gần 92 triệu đồng/tháng, tương đương mức sinh lời khoảng 9%/năm. Con số này chưa bao gồm lợi nhuận từ tăng giá tài sản.

"Người kinh doanh cứ phải thấy dòng tiền rõ ràng, ổn định ngay từ giai đoạn đầu vận hành", nhà đầu tư giải thích về quyết định chọn Vinhomes Pearl Bay.

Sở hữu dòng khách có sẵn và khả năng tạo dòng tiền ổn định, những sản phẩm như Lam Ngọc và Ruby được xem là nhóm tài sản thực vừa đảm bảo tính an toàn, vừa tối ưu hiệu quả đầu tư. Khi quỹ đất ven biển trung tâm Nha Trang gần như đã cạn kiệt, cơ hội sở hữu những tài sản hấp dẫn như vậy rất khó lặp lại trong tương lai.