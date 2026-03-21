Chủ dự án cao ốc Văn phòng khách sạn Cat Tiger nợ thuế 29 tỷ đồng, công ty ngừng hoạt động

21-03-2026 - 09:36 AM | Bất động sản

Tính đến hết tháng 2/2026, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cat Tiger Việt Nam nợ thuế 29,4 tỷ đồng trong khi công ty đã ngừng hoạt động nhưng hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa công khai thông tin 4.817 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 28/2/2026 với tổng số tiền 1.444,8 tỷ đồng.

Trong danh sách này có tên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cat Tiger Việt Nam (Cat Tiger Việt Nam) nợ thuế 29,4 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Cat Tiger Việt Nam do Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Cat Tiger của đại gia Lê Văn Dũng thành lập vào tháng 11/2013. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề lưu trú ngắn ngày do ông Lê Văn Dũng làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật trong khoảng 3 năm đầu thành lập.

Tháng 11/2014, Cat Tiger Việt Nam được UBND tỉnh Khánh Hòa giao lô đất 2.112m2 tại số 12 Lê Thánh Tôn (TP. Nha Trang cũ) để dự án Cao ốc Văn phòng khách sạn Cat Tiger với thời hạn đến cuối năm 2063.

Tháng 10/2016, Cat Tiger Việt Nam tiến hành tăng vốn từ 40 tỷ đồng lên 125 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông cho thấy doanh nghiệp đã đổi chủ gồm: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phương Nghi (52%), Lê Thị Mạnh (16%) và Lê Nhanh (32%).

Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc. Cùng thời điểm, doanh nghiệp chuyển đổi ngành nghề kinh doanh chính sang kinh doanh bất động sản.

Sau khi đổi chủ, dự án Cao ốc Văn phòng khách sạn Cat Tiger cũng được chuyển thành dự án cao ốc Phương Nghi.

Hồi năm 2020, dự án nói trên từng được Thanh tra Chính phủ kết luận là lựa chọn chủ đầu tư dự án không thông qua đấu thầu, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất. Qua nhiều năm dự án chậm tiến độ nhưng vẫn được cho phép chuyển nhượng.

Ngày 30/11/2024, Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa được ban hành. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/4/2025.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa có 11 dự án được tháo gỡ khó khăn. Trong đó, Cao ốc Văn phòng khách sạn Cat Tiger là 1 trong 5 dự án tại TP Nha Trang (cũ) được UBND tỉnh Khánh Hòa giao, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng bên cạnh các dự án: Khu liên hợp dịch vụ thương mại, khách sạn và căn hộ du lịch và văn phòng cho thuê Luna; khách sạn The Horizon Nha Trang; khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú; khu phức hợp Thiên Triều.

Đáng chú ý, tại thời điểm đầu tháng 3/2026 khi có tên trong danh sách nợ thuế của Thuế tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cat Tiger Việt Nam đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.


Theo Hoàng Lam

An ninh Tiền tệ

