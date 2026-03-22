22-03-2026 - 16:05 PM | Bất động sản

Không tin nổi: Biệt thự, nhà phố TP.HCM bán chạy chưa từng thấy trong 5 năm qua, gấp 31 lần năm ngoái

Thị trường phân khúc nhà phố, biệt thự ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm qua ở cả nguồn cung sơ cấp lẫn giao dịch.

DKRA Consulting vừa công bố báo cáo diễn biến thị trường bất động sản TP.HCM 2 tháng đầu năm 2026. Theo đó, thị trường phân khúc nhà phố, biệt thự ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm qua ở cả nguồn cung sơ cấp lẫn giao dịch.

Trong đó, nguồn cung tăng 2,2 lần và lượng tiêu thụ sơ cấp tăng gần 31 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Đại diện DKRA cho biết, dù sức cầu chung của thị trường cải thiện đáng kể nhưng lượng giao dịch chỉ tập trung cục bộ ở khu vực TP.HCM với tỷ trọng chiếm đến 89%.

Cùng với đó, mặt bằng giá sơ cấp duy trì xu hướng đi ngang so với cuối năm 2025 và đạt mức tăng trung bình khoảng 11% so với cùng kỳ. Các chính sách bán hàng quen thuộc như kéo giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ ngân hàng, miễn phí quản lý, chiết khấu thanh toán vượt tiến độ… được các chủ đầu tư duy trì áp dụng nhằm tăng thanh khoản.

Mặt bằng giá thứ cấp trong 2 tháng đầu năm 2026 không có nhiều biến động so với quý IV/2025, ghi nhận mức tăng phổ biến 13 - 17% so với cùng kỳ năm 2025. Biên độ giá đạt mức tăng tích cực ở nhóm các dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý… cũng như hưởng lợi trực tiếp từ hiệu ứng triển khai dự án của các chủ đầu tư lớn trong khu vực.

Tương tự, phân khúc căn hộ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên thị trường bất động sản khu vực phía Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2026, nguồn cung sơ cấp căn hộ tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng TP.HCM tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với hơn 12.000 căn hộ, chiếm khoảng 93% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường.

Trong đó, nguồn cung mới đưa ra thị trường đạt hơn 4.700 căn hộ, tăng gấp 6,6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Sức cầu thị trường đạt khoảng 40% tổng nguồn cung sơ cấp, trong đó phần lớn giao dịch tập trung vào tháng 1/2026 - giai đoạn trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bình Dương (cũ) trở thành điểm sáng của thị trường khi lượng tiêu thụ căn hộ tăng gấp 8,2 lần so với cùng kỳ. Trong cơ cấu sản phẩm, căn hộ hạng B vươn lên dẫn đầu nguồn cung, chiếm khoảng 40% toàn thị trường, chủ yếu tập trung tại khu vực Bình Dương và các địa phương giáp ranh TP.HCM.

Mặt bằng giá bán sơ cấp của căn hộ ghi nhận mức tăng từ 1 - 3% so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, giá bán và thanh khoản trên thị trường thứ cấp có xu hướng chững lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất, khiến người mua nhà thận trọng hơn trong quyết định vay vốn.



PV

An Ninh Tiền Tệ

Cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC Group bất ngờ tuyển 800 môi giới bất động sản mức lương từ 12 triệu đồng/tháng trở lên

Cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC Group bất ngờ tuyển 800 môi giới bất động sản mức lương từ 12 triệu đồng/tháng trở lên Nổi bật

“Cú nổ chấn động” chưa từng có trên thị trường bất động sản từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng

“Cú nổ chấn động” chưa từng có trên thị trường bất động sản từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Dự án mở đường 'treo' nhà dân ở Đồng Nai: Thi công khi chưa hoàn tất thủ tục thu hồi đất

Dự án mở đường 'treo' nhà dân ở Đồng Nai: Thi công khi chưa hoàn tất thủ tục thu hồi đất

14:59 , 22/03/2026
Dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ thông tuyến vào 30/4

Dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ thông tuyến vào 30/4

14:35 , 22/03/2026
Hà Nội: Hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

Hà Nội: Hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

14:28 , 22/03/2026
Nhà ở xã hội sẽ không còn được bán tự do ra thị trường sau 5 năm sử dụng?

Nhà ở xã hội sẽ không còn được bán tự do ra thị trường sau 5 năm sử dụng?

14:21 , 22/03/2026

