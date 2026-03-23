Hiện trạng các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao
Nhiều khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn TP. Huế đã thi công vượt khối lượng, nhưng nguồn vốn bổ sung năm 2026 vẫn chưa được bố trí như kế hoạch. Dù vậy, chủ đầu tư và các nhà thầu vẫn duy trì thi công, giữ tiến độ trên nhiều công trường.
22-03-2026
VIDEO: Hình hài các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao tại Huế.
Tại địa bàn các phường Phong Dinh, Phong Thái, xã Quảng Điền, Phú Hồ, Phú Đa hay phường Vỹ Dạ, hoạt động thi công các khu hạ tầng kỹ thuật diễn ra liên tục từ sau Tết Nguyên đán. Ghi nhận tại khu tái định cư Phú Đa (xã Phú Vang) do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 làm chủ đầu tư, nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thiện, tuyến đường nội bộ chuẩn bị thảm lớp nhựa cuối cùng. Xe máy, công nhân vẫn duy trì thi công phần san nền công trình, hệ thống thoát nước, bó vỉa, hoàn thiện mặt đường giao thông nội bộ.
Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế, đơn vị đang triển khai 8 dự án gồm 5 khu tái định cư, 2 khu nghĩa trang và 1 chợ kết hợp tái định cư. Khối lượng thi công đạt từ 40% đến 85% giá trị hợp đồng, nhiều gói thầu đã vượt giá trị tạm ứng từ 20 - 30%.
Ở từng dự án, tiến độ có sự khác nhau nhưng nhìn chung đạt mức khá. Khu tái định cư số 1 Phú Đa đạt khoảng 85%, khu tái định cư số 2 xã Phú Hồ đạt khoảng 45%. Nhiều hạng mục đã hoàn thành phần nền, hệ thống thoát nước, đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện mặt đường. Trong khi đó, nguồn vốn bố trí chưa theo kịp tiến độ. Một số gói thầu đã sử dụng hết phần vốn được cấp, phần vốn bổ sung vẫn chưa được phân bổ.
Tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế, 4 dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại khu đô thị mới An Vân Dương và khu vực trung tâm thành phố cũng đang triển khai đồng loạt. Các dự án có quy mô từ 2,35 ha đến gần 8 ha, bố trí hơn 460 lô đất tái định cư, đã hoàn thành bàn giao mặt bằng và khởi công từ tháng 8/2025 đến cuối năm 2025.
Hiện khối lượng thi công đạt từ khoảng 20% đến 67% giá trị hợp đồng. Trong đó, khu TĐC 06 đạt khoảng 67%, khu OTT24 đạt khoảng 30%, khu OTT30 - SN5 đạt khoảng 25%, khu tái định cư Thạch Căn đạt khoảng 20%. Các hạng mục chính gồm san nền, đắp đất, thi công hệ thống thoát nước, gia cố nền đất yếu. Nhiều dự án dự kiến bàn giao lô đất trong quý II/2026.
Theo đại diện Ban này, kế hoạch vốn năm 2025 đã giải ngân hết, trong khi nguồn vốn năm 2026, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và thanh toán cho nhà thầu, vẫn chưa được bố trí.
Cùng tình trạng, tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2, có 14/14 dự án hạ tầng tái định cư, nghĩa trang đã khởi công, khối lượng đạt từ 13% đến 32%. Riêng khu nghĩa trang nhân dân Phong Hiền (phường Phong Thái) đã hoàn thành 100% khối lượng, dự kiến bàn giao vào cuối tháng 3 này. Tuy nhiên, đơn vị này cũng gặp khó khăn về nguồn vốn, đặc biệt là kinh phí bố trí chi trả đền bù giải phóng mặt bằng.
Dù gặp khó khăn về nguồn vốn, nhưng trên thực địa, các công trường vẫn duy trì thi công. Nhà thầu bố trí nhân lực, máy móc triển khai các hạng mục có thể thực hiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.
Theo kế hoạch, TP. Huế phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2026, đồng thời chuẩn bị quỹ đất để bố trí tái định cư cho khoảng 1.300 - 1.600 hộ dân, cùng hàng nghìn lăng mộ cần di dời.
Cuối tháng 1 vừa qua, UBND TP. Huế đã đăng ký kế hoạch vốn năm 2026 cho dự án với tổng nhu cầu hơn 5.240 tỷ đồng, trong đó khoảng 1.164 tỷ đồng cho xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hơn 4.076 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng. Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng TP. Huế cho biết, thành phố đã đề nghị Bộ Xây dựng bố trí nguồn vốn để bổ sung cho các ban quản lý dự án, dự kiến phân bổ vốn vào giữa tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, thực tế tại các ban quản lý dự án hiện nay, nguồn vốn vẫn chưa được phân bổ về, trong khi nhiều hạng mục đã thi công vượt khối lượng nhưng chưa thể thanh toán.
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/hien-trang-cac-khu-tai-dinh-cu-du-an-duong-sat-toc-do-cao-post1829423.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM