Trellia Cove - bất động sản tích sản “thế hệ mới”

"Lợi nhuận cứng" từ giá trị tích sản dài hạn

Ưu thế nổi bật của Trellia Cove (Mizuki Park) là tọa lạc vị trí "vàng" tại đô thị đã hiện hữu khu Nam TPHCM - khu vực đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hạ tầng tỷ đô. Trong đó, loạt dự án Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ, triển khai nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, tuyến Metro số 4… đang nới rộng dư địa tăng trưởng BĐS trong dài hạn. Theo CBRE Vietnam, giá BĐS tại các khu vực hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng có thể tăng trung bình 15–18%, bám sát tiến độ triển khai các công trình giao thông.

Việc Trellia Cove là quỹ căn compound cuối cùng tại Mizuki Park cũng tạo ra ưu thế khan hiếm, tác động trực tiếp đến biên độ tăng giá về lâu dài. Trong bối cảnh Mizuki Park đang vận hành ổn định, những sản phẩm giới hạn như compound có xu hướng giữ giá tốt và tăng trưởng bền vững hơn, nhờ nguồn cung cực kỳ ít trong khi nhu cầu ở thực luôn duy trì ở mức cao.

Với quy mô hơn 8.000m2, Trellia Cove mang đến 817 căn hộ và 24 nhà phố liên kế.

Ở khía cạnh khai thác dòng tiền, lợi thế của Trellia Cove đến từ việc "chạm đúng" nhu cầu tệp khách thuê chủ lực tại khu Nam TP.HCM, gồm chuyên gia, quản lý trung/cao cấp, gia đình trẻ tri thức... Đây là tệp khách hàng có thu nhập ổn định, ưu tiên chất lượng sống và sẵn sàng trả chi phí cao hơn để an cư trong môi trường sống xanh và cộng đồng văn minh. Điều này giúp các dự án quy hoạch bài bản, môi trường sống xanh riêng biệt, an ninh như Trellia Cove duy trì tỷ lệ lấp đầy ổn định so với mặt bằng chung.

Bên cạnh đó, uy tín của Nam Long Group cùng hai đối tác Nhật Bản đóng vai trò "bộ lọc bảo chứng" trên thị trường. Thực tế cho thấy các dự án thuộc hệ sinh thái Nam Long thường được đánh giá cao về pháp lý minh bạch, tiến độ và khả năng hình thành cộng đồng cư dân văn minh - yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến giá thuê và tính thanh khoản trong dài hạn.

"Lợi nhuận mềm" từ chỉ số hạnh phúc và sức khỏe thể chất

Sở hữu vị trí hai mặt hướng thủy, Trellia Cove được kiến tạo trên địa thế đắt giá với một mặt ôm theo rạch Bà Lào tự nhiên, một mặt hướng ra kênh đào trung tâm xanh mát. Nhờ đó, phân khu compound này không chỉ đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối mà còn mở ra không gian sống cao cấp giữa lòng đô thị.

Hơn 103.000 m² cây xanh và 17.000 m² mặt nước đan cài tạo nên hệ sinh thái "thủy – mộc" giao hòa, đồng thời đóng vai trò "bộ lọc" không khí, góp phần hình thành vi khí hậu mát mẻ cho toàn khu. Sự hiện diện của mảng xanh và mặt nước cũng được chứng minh giúp giảm căng thẳng, ổn định nhịp sinh học và nâng cao chất lượng giấc ngủ – "tài sản vô hình" khi lựa chọn nơi an cư.

Trên hết, khi những cung đường dạo bộ rợp bóng cây, công viên và mặt nước hiện diện ngay ngưỡng cửa, cư dân dễ dàng hình thành thói quen vận động mỗi ngày. Chính thói quen ấy tạo nên giá trị bền vững cho sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Hệ tiện ích được quy hoạch hài hòa thiên nhiên, dành nhiều diện tích cho không gian sinh hoạt chung.

Giá trị của một "khu đô thị đáng sống" còn nằm ở khả năng tạo ra sự gắn kết giữa cộng đồng cư dân. Trellia Cove mang đến cơ hội thụ hưởng đặc quyền riêng tư trong một khu compound khép kín mà vẫn dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích của một đô thị đã vận hành bài bản. Hệ tiện ích được quy hoạch theo hướng mở, với nhiều không gian sinh hoạt chung như công viên, sân chơi trẻ em hay khu sinh hoạt cộng đồng, đóng vai trò như "chất xúc tác" cho sự gắn kết của nhiều thế hệ.

Song song, việc khu đô thị thường xuyên triển khai chuỗi hoạt động kết nối cư dân – từ workshop, sự kiện theo mùa đến các dịp lễ Tết - góp phần nuôi dưỡng sự gắn kết, hình thành cộng đồng văn minh và giàu bản sắc.

Những yếu tố này sẽ góp phần định hình "chỉ số hạnh phúc" cho cư dân. Khi mỗi cá nhân cảm nhận được sự gắn bó, tự hào trong chính cộng đồng mình thuộc về, "nhà" lúc này vượt ra khỏi giá trị vật chất, trở thành nền tảng cho một đời sống tinh thần bền vững.

Hội tụ nhiều ưu thế, Trellia Cove tại Mizuki Park trở thành lựa chọn an cư "đắt giá".

Chia sẻ với báo chí về tỷ suất cho thuê căn hộ tại TPHCM hồi cuối năm 2025, đại diện Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhận định, đầu tư căn hộ mang lại tỷ suất lợi nhuận gộp lên tới 12,5-17% mỗi năm, bao gồm phần tăng thêm từ giá bán và lợi suất cho thuê. Nhìn từ góc độ này, Trellia Cove trở thành lựa chọn ưu việt, với "giá trị kép" vượt trội: vừa tích lũy tài sản, vừa được an cư trong môi trường sống sinh thái hiếm có, giàu trải nghiệm. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp, đây là thời điểm phù hợp để người mua cân nhắc sở hữu căn hộ tại Trellia Cove, đón đầu dư địa tăng giá trước khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.