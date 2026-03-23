Xã Hòa Lạc: Nỗ lực gỡ vướng giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cao tốc Đại lộ Thăng Long

Với quyết tâm cao của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của người dân, xã Hòa Lạc đang từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng kế hoạch.

Ngay sau khi có mặt bằng, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình) có chiều dài khoảng 6,7km, chạy qua địa phận hai xã Hòa Lạc và Yên Xuân, được khởi công vào tháng 10-2023.

Với dự án này, xã Hòa Lạc có nhiệm vụ giải phóng mặt bằng 605.564m²/685 thửa đất, trải dài trên tuyến đường dài 6,7km (phía phải tuyến hướng Hà Nội - Hòa Bình). Thực hiện kết luận của UBND thành phố Hà Nội về xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, Đảng ủy, UBND xã Hòa Lạc xác định, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Ngày 10-9-2025, UBND xã Hòa Lạc đã ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng dự án. Nhờ cách làm bài bản, minh bạch, đến ngày 29-1-2026, toàn bộ diện tích đất trong phạm vi dự án đã được kiểm đếm xong, nhiều hộ dân đã tự nguyện phối hợp kiểm đếm, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Ông Đào Hùng Tinh (thôn 2, xã Hòa Lạc) chia sẻ, gia đình ông đồng thuận, đã bàn giao mặt bằng phục vụ dự án và mong muốn xã Hòa Lạc sớm hoàn thiện thủ tục thu hồi, vận dụng tối đa các chính sách có lợi nhất nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hòa Lạc Nguyễn Giáp Dần cho biết, sau hơn 6 tháng tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng, đến nay 100% số hộ có đất bị thu hồi thuộc địa phận xã Hòa Lạc đã ký biên bản đồng ý bàn giao đất. Tổng diện tích đã bàn giao là 564.079,8m²/676 thửa, đạt 93,1% diện tích cần thu hồi.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long qua địa phận xã Hòa Lạc vẫn còn một số tồn tại cần tiếp tục tháo gỡ. Theo thống kê của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hòa Lạc, hiện còn 41.484,3m²/9 thửa đất chưa bàn giao mặt bằng, chiếm khoảng 6,9% tổng diện tích thu hồi. Trong đó, phần lớn diện tích liên quan đến đất của Kho xăng K5 thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa (38.465,1m²/2 thửa đất).

Về nội dung này, ông Nguyễn Giáp Dần thông tin, tại cuộc họp ngày 25-2-2026 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì, đại diện Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cho biết, đơn vị chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng do chưa được bố trí quỹ đất mới để xây dựng Kho xăng K5 thay thế, đồng thời chưa được bảo đảm kinh phí để xây dựng kho xăng mới.

“Để sớm tháo gỡ tồn tại trên, xã Hòa Lạc đã có văn bản đề nghị UBND xã Yên Xuân khẩn trương hoàn tất thủ tục bàn giao 9,01ha đất tại đồi Thung Mộ để Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa xây dựng kho xăng mới, góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng giúp chủ đầu tư triển khai dự án theo kế hoạch”, ông Nguyễn Giáp Dần cho biết thêm.

Đối với diện tích đất ở của các hộ gia đình còn lại (3.019,2m²/7 thửa), khó khăn chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai và một số thắc mắc về phương án bồi thường, tái định cư. Cụ thể, 5 thửa đất liên quan đến hộ ông Kiều Quang Trung đang phát sinh tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong gia đình. Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hòa Lạc đã hoàn thành kiểm đếm hiện trạng, phân chia diện tích đất theo thỏa thuận của các hộ và chuyển hồ sơ sang cơ quan chuyên môn để phân loại, xác nhận nguồn gốc đất, kiểm tra diện tích đo đạc để giải quyết tranh chấp. Hai hộ còn lại (hộ bà Phạm Thị Phương và hộ ông Cao Sỹ Dũng) chưa đồng thuận với dự thảo phương án bồi thường do còn thắc mắc về việc xác định tài sản và chính sách tái định cư. Về việc này, UBND xã Hòa Lạc đã giao tổ công tác tiếp tục gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân để sớm có sự thống nhất.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hòa Lạc Nguyễn Thị Thúy Hạnh khẳng định, xã Hòa Lạc đang nỗ lực từng ngày để tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn tuyến xong trước ngày 31-3-2026. Quan điểm của xã là vận dụng tối đa các chính sách có lợi cho nhân dân trong khuôn khổ pháp luật, nhưng cũng sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình kéo dài nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và tiến độ chung của toàn dự án.