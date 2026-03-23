Dự án đường sắt tốc độ cao 153.000 tỷ đồng, nối hai đại đô thị của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được đề xuất hưởng ưu đãi từ gói tín dụng 500.000 tỷ

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, bổ sung các dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh vào Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược.

Theo ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án được định hướng đầu tư xây dựng tuyến đường sắt mới, hiện đại trên hành lang Hà Nội – Bắc Ninh – Hải Phòng – Quảng Ninh, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững cho khu vực.

Bên cạnh đó, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối liên vùng, liên kết với hệ thống cảng biển, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế. Công trình cũng gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Về phía địa phương, tuyến đường sắt này được đánh giá phù hợp với định hướng phát triển không gian kinh tế của Quảng Ninh, phát huy vai trò trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế và đầu mối giao thương quan trọng của khu vực phía Bắc.

Hiện Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì rà soát danh mục các dự án thuộc Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược, nhằm xem xét bổ sung các công trình quy mô lớn, có tính lan tỏa, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế địa phương.

Chương trình tín dụng này do Ngân hàng Nhà nước đề xuất, được thiết kế với quy mô lớn và triển khai theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn 2025 - 2026, các ngân hàng thương mại dự kiến bố trí khoảng 100.000 tỷ đồng, tương đương 20% tổng quy mô, để cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các dự án hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược.

Giai đoạn 2027 - 2030, căn cứ tiến độ triển khai và nhu cầu vốn thực tế, phần vốn còn lại sẽ tiếp tục được phân bổ, bảo đảm tổng quy mô Chương trình không vượt quá 500.000 tỷ đồng.

Đối tượng cho vay là các doanh nghiệp có nhu cầu vốn trung và dài hạn để đầu tư các dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia, với danh mục được xác định theo đề xuất của các bộ quản lý chuyên ngành.

Một điểm đáng chú ý là cơ chế lãi suất ưu đãi, với mức cho vay thấp hơn tối thiểu từ 1% đến 1,5%/năm so với lãi suất bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay. Thời gian áp dụng ưu đãi tối thiểu là 2 năm kể từ ngày giải ngân từng khoản vay, sau đó lãi suất sẽ được các bên thỏa thuận theo điều kiện thị trường.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh do CTCP Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc VinSpeed làm chủ đầu tư, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Tuyến có chiều dài khoảng 120 km, được thiết kế đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Điểm đầu tại khu vực Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) và điểm cuối tại khu công viên công cộng phường Tuần Châu (Quảng Ninh), đối diện Khu đô thị Vinhomes Hạ Long Xanh.

Trong đó, đoạn qua Hà Nội dài khoảng 16 km; qua Bắc Ninh khoảng 32 km; qua Hải Phòng khoảng 33 km; và qua Quảng Ninh khoảng 39 km. Tuyến chính có tốc độ thiết kế 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội thiết kế 120 km/h.

Về kết cấu, khoảng 4 km đi trên mặt đất, phần lớn chiều dài còn lại (khoảng 116 km) được xây dựng trên cao dưới dạng cầu cạn, cầu vượt, kết hợp các tuyến dẫn vào nhà ga và depot.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 147.000 tỷ đồng, chưa bao gồm khoảng 10.270 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước đảm nhận. So với đề xuất trước đó, tổng vốn đã tăng gần 8.500 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn, nhà đầu tư dự kiến góp khoảng 22.110 tỷ đồng, phần còn lại hơn 125.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 85%) sẽ được huy động từ các nguồn khác.



