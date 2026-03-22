22-03-2026 - 07:07 AM | Bất động sản

“Cú nổ chấn động” chưa từng có trên thị trường bất động sản từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Trong bối cảnh lãi suất cho vay bất động sản tăng cao, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập tức tung siêu ưu đãi “5 năm không lo lãi suất”. Đây là giải pháp hỗ trợ tài chính chưa từng có trên thị trường.

Người mua “ngại” lãi suất, chủ đầu tư tung chính sách chưa từng có

Thời gian qua, lãi suất vay mua bất động sản tại một số ngân hàng tăng cao khiến người mua trở nên “chùn bước”. Việc lãi suất tăng cao không chỉ ảnh hưởng chung tới tâm lý mà khiến thị trường chung bị chậm thanh khoản.

Tại Vietcombank, ngân hàngđang áp dụng lãi suất cho vay mua nhà, căn hộ và nhà phố ở mức 9,6%/năm trong 6 tháng đầu, 9,9%/năm trong 12 tháng và 13,6%/năm trong 18 tháng. Đáng chú ý, với các khoản vay kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tại Vietcombank có thể chạm 13,9%/năm.

Ngân hàng BIDV cũng cho khách hàng vay tới 100% giá trị hợp đồng mua bất động sản với mức lãi suất 9,7% trong 6 tháng đầu, 10% cho 12 tháng và 13,5% cho 18 tháng. Còn VietinBank công bố lãi suất cho vay mua nhà ở, nhà dự án, nhà ở xã hội, bất động sản với mức hơn 12%/năm, cố định trong 2 năm đầu tiên.

Anh Nguyễn Vương (phường Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, sau 2 tháng tìm kiếm, anh rất ưng một căn hộ tại phường Tây Mỗ có diện tích 63m2, giá 5,3 tỷ đồng. Mức giá này đã giảm hơn 10% so với thời điểm cuối năm ngoái.

Sau khi tham khảo mức lãi suất vay tại một số ngân hàng anh Vương quyết định tạm dừng mua. Theo anh, năm ngoái các ngân hàng cho vay ưu đãi chỉ khoảng 6-7%, cố định trong 1-2 năm. Tuy nhiên, đến hiện tại các ngân hàng tăng lãi suất cho vay lên 13-14% là quá cao.

“Tôi lo nếu sau thời gian ưu đãi lãi suất có thể tăng cao hơn sẽ rất áp lực về tài chính. Do đó, tôi quyết định tạm dừng và nghe ngóng thêm dù mức giá chung cư đã tốt hơn so với trước đó”, anh nói.

Tuy nhiên, trước e ngại về lãi suất của người mua, một số chủ đầu tư đã tung những chính sách ưu đãi. Đơn cử, mới đây Vinhomes công bố chính sách siêu ưu đãi “5 năm không lo lãi suất”. Đây là giải pháp hỗ trợ tài chính chưa từng có trên thị trường, khẳng định nhất quán tư duy đồng hành dài hạn cùng khách hàng, cũng như tầm vóc và tiềm lực vượt trội của chủ đầu tư.

Chính sách đặc biệt “5 năm không lo lãi suất” được Vinhomes áp dụng với tất cả các dự án đang bán từ nay đến khi có thông báo mới. Cụ thể nếu khách hàng vay 18 tháng sẽ chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm, nếu vay 24 tháng sẽ chỉ phải trả là 5,3%/năm, nếu vay 36 tháng sẽ chỉ phải trả là 7,8%/năm. Sau đó nếu khách hàng tiếp tục duy trì khoản vay sẽ được đảm bảo mức lãi suất thả nổi tối đa không vượt quá 9%/năm, trong vòng 24 tháng tiếp theo.

Trong trường hợp lãi suất thị trường vượt ngưỡng 9%/năm, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả, tuyệt đối bảo vệ khách hàng trước mọi biến động lãi suất.

Lãi suất tăng cao vẫn khó làm giá nhà giảm

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đánh giá thị trường đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc. Những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao, kỳ vọng lướt sóng sẽ gặp khó, trong khi người mua ở thực và nhà đầu tư dài hạn sẽ chiếm ưu thế.

Diễn biến hiện tại cho thấy, lãi suất cao không phải là “đòn bẩy” đủ mạnh để kéo giảm giá nhà. Thay vào đó, nó đóng vai trò như một bộ lọc, làm chậm thị trường và buộc các chủ thể tham gia phải điều chỉnh chiến lược. Việc giá bất động sản tiếp tục neo cao không còn là nghịch lý mà phản ánh đúng bản chất cung - cầu và đặc thù của một thị trường bất động sản.

Lý giải giá nhà chung cư không giảm, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, chỉ ra 3 nguyên nhân. Thứ nhất, bất động sản có độ trễ rất lớn. Khi thị trường xấu, điều xảy ra trước tiên thường là thanh khoản giảm, chứ không phải giá giảm, tất nhiên vẫn có giảm cục bộ ở một số dự án.

Thứ hai, nguồn cung chung cư khan hiếm do vướng pháp lý và ít dự án mới. Khi nguồn cung thấp, chủ đầu tư có xu hướng giữ giá hoặc tăng giá khiến thị trường khó có khả năng giảm sâu.

Thứ ba, người bán không chịu áp lực tài chính lớn như thị trường khác. Nhiều chủ nhà không vay ngân hàng nên họ có xu hướng giữ tài sản thay vì bán rẻ.

"Vì vậy, lãi suất cao thực tế chỉ làm thị trường chậm lại, chứ không đủ để kéo giá nhà xuống. Một nghịch lý của thị trường bất động sản là: giá thường không giảm khi thị trường xấu, nhưng lại tăng rất nhanh khi thị trường tốt trở lại. Và đó cũng chính là điều đã diễn ra trong chu kỳ vừa qua", ông Tuấn nói.


Thanh Phong

An Ninh Tiền Tệ

