Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.200 tỷ đồng kết nối Đại lộ Thăng Long – Hòa Bình

23-03-2026 - 08:57 AM | Bất động sản

Dự án cao tốc nối Đại lộ Thăng Long với Hòa Bình dài hơn 6,7 km đang tăng tốc thi công sau khi cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng. Tuyến đường được kỳ vọng hoàn thiện trục giao thông phía Tây Hà Nội, giảm áp lực hạ tầng và mở rộng không gian phát triển đô thị.


Tháng 10/2023, Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội – Hòa Bình. Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao Hòa Lạc và điểm cuối tại ngã ba Yên Bình, góp phần hoàn thiện trục kết nối phía Tây Thủ đô.

Dự án có chiều dài khoảng 6,7 km, với mặt cắt ngang từ 120–180 m, đi qua địa bàn các xã Hòa Lạc và Yên Xuân.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 5.249 tỷ đồng.

Đầu năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực. Tại xã Hòa Lạc, tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án là 60,55 ha, tương đương 688 thửa đất. Các cơ quan chức năng đã hoàn thành kiểm đếm 100 % khối lượng và bàn giao gần 55,3 ha, đạt 91,29 %.

Tuy nhiên, quá trình thi công vẫn gặp không ít khó khăn do địa hình phức tạp, đặc biệt tại các đoạn phải xẻ núi để tạo nền đường, đòi hỏi kỹ thuật cao và thời gian thi công kéo dài.

Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân lực triển khai thi công đoạn từ cầu Vai Nghiêng đến nút giao Yên Bình.

Hình hài tuyến cao tốc nhiều làn xe đã dần hiện rõ.

Trong thời gian thi công, việc lưu thông qua một số khu vực gặp khó khăn do mật độ phương tiện cao và yêu cầu hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ kết nối đồng bộ từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội – Hòa Bình, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực. Đồng thời, dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho các trục đường hiện hữu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Hòa Lạc và các địa phương lân cận, mở rộng không gian đô thị của Thủ đô về phía Tây và Tây Nam.

Theo Lê Khánh

Đại đoàn kết

