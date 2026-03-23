23-03-2026 - 06:07 AM | Bất động sản

Sunny World bị xử phạt do 'ém' thông tin về tài chính, trái phiếu

Sunny World bị xử phạt hành chính do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đơn vị này đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sunny World (Sunny World, Địa chỉ trụ sở chính: 95 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, nay là Phường Bến Thành, TP.HCM).

Theo đó, Sunny World bị phạt tiền 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025; Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2024, bán niên năm 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024, bán niên năm 2025; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024, bán niên năm 2025.

Sunny World được biết đến là doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 1/2009, hiện do ông Võ Văn Hưng (SN 1985) làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Trước đó, vị trí này từng do ông Lâm Khắc Vinh (Truong Vincent Kinh) đảm nhiệm. Ông Lâm Khắc Vinh là em họ bà Trương Mỹ Lan- cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ngày 24/10/2018, Sunny World đã phát hành lô trái phiếu mã SNW-2018.10 với tổng giá trị phát hành 2.400 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.

Trong 2 ngày 28/3/2022 và 5/8/2022, doanh nghiệp này tiến hành mua lại lần lượt hơn 534 tỷ đồng và hơn 253 tỷ đồng trái phiếu, đưa giá trị còn lưu hành của lô này về mức hơn 1.612 tỷ đồng.


