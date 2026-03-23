Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp mở bán gần 500 căn tại dự án nhà ở xã hội lớn nhất Hải Phòng

Theo Sở Xây dựng TP Hải Phòng, từ ngày 20/4 đến 29/5, CTCP Vinhomes sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 2 tại lô NXH2, thuộc dự án nhà ở xã hội giai đoạn 1 tại phường Hải An (Happy Home Tràng Cát).

Dự kiến từ tháng 6/2026, doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng mua bán căn hộ với các trường hợp đủ điều kiện.

Trong đợt mở bán này, Vinhomes dự kiến đưa ra thị trường 485 căn hộ, trên tổng số 1.040 căn của lô NXH2. Các căn có diện tích từ 28,8 m² đến 70 m², được thiết kế theo hướng tối ưu công năng, đảm bảo thông thoáng…

Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận tại Văn phòng bán hàng dự án Happy Home Tràng Cát (Trung tâm thương mại Vincom Plaza, phường Ngô Quyền). Giá bán được thực hiện theo công bố của cơ quan chức năng.

Được biết, Happy Home Tràng Cát tọa lạc tại Khu kinh tế Đình Vũ. Dự án được khởi công vào đầu năm 2024, có tổng mức đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng.

Happy Home Tràng Cát có quy mô hơn 28 ha, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7 - 9 tầng, với 3.804 căn hộ - đây được xem là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất thành phố Hải Phòng.

Các căn hộ tại đây có diện tích thông thủy dao động từ 28,8 - 70 m2, với mức giá trung bình khoảng 23,5 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa gồm kinh phí bảo trì).

Ngoài các căn hộ, tại dự án được quy hoạch với hệ thống hạ tầng tiện ích ngoài trời gồm công viên, vườn hoa, quảng trường, khu thể thao… Tổng cộng có khoảng 59 hạng mục.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh dự án có sự hiện diện của ba trường học liên cấp, trạm y tế phường và hai tòa nhà văn phòng, góp phần đáp ứng các nhu cầu cơ bản về giáo dục, y tế và việc làm.

Phối cảnh dự án.

Theo UBND TP Hải Phòng, Happy Home Tràng Cát là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được Vinhomes triển khai trên địa bàn thành phố. Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã đầu tư hàng loạt công trình thuộc hệ sinh thái, góp phần thay đổi diện mạo thành phố như khu đô thị Vinhomes Marina, Vinhomes Imperia, hệ thống trường Vinschool và trung tâm thương mại Vincom Plaza… Đáng chú ý, tại Cát Hải, Tập đoàn cũng đã đầu tư Khu phức hợp sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast với quy mô hiện đại hàng đầu thế giới.

Dự án dự kiến hoàn thành trong vòng 5 năm, nối tiếp chuỗi dự án nhà ở xã hội mà Vinhomes đã và đang triển khai tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Quảng Trị, Khánh Hòa… Qua đó, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người lao động tại các khu sản xuất, thúc đẩy an sinh xã hội và tạo thêm động lực phát triển cho thị trường bất động sản địa phương.



