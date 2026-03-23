Hạ tầng nghìn tỷ Phú Quốc kích hoạt đà bứt phá cho The Infinity

Phú Quốc tăng tốc hạ tầng đón vận hội APEC

Các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng hay nhiều thành phố quốc tế đều trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh khi sân bay, cảng biển, hệ thống metro hay các trục giao thông chiến lược được đầu tư đồng bộ. Hạ tầng không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn kéo theo dòng vốn, dòng khách và dòng đầu tư. Giới đầu tư sành sỏi thường tìm kiếm những khu vực được kích hoạt bởi động lực hạ tầng để đón đầu chu kỳ tăng trưởng.

Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc hạ tầng quy mô lớn nhất từ trước đến nay để chuẩn bị cho APEC 2027 - sự kiện ngoại giao và kinh tế quan trọng bậc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Được biết, 30 công trình, dự án đã được đề xuất với tổng mức đầu tư khoảng 220.352 tỷ đồng, tập trung nâng cấp hạ tầng và hoàn thiện diện mạo đô thị. Vì vậy, đảo Ngọc trở thành tâm điểm của giới đầu tư thông thái.

Một trong những dự án trọng điểm là mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Theo quy hoạch, sân bay sẽ được nâng cấp lên quy mô khoảng 1.050 ha, với công suất 20 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2027 và hướng tới 50 triệu lượt khách vào năm 2050. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực, giúp Phú Quốc đón lượng khách quốc tế gấp nhiều lần hiện tại.

Song song với việc mở rộng sân bay, tuyến đường DT.975 - trục giao thông chiến lược kết nối sân bay với Nam đảo cũng được đầu tư mạnh mẽ. Tuyến đường dài khoảng 17,7 km, quy mô 10 làn xe, mặt cắt rộng 62 m, là trục "xương sống" kết nối các khu vực trọng điểm của Phú Quốc.

Không dừng lại ở đó, Phú Quốc còn triển khai tuyến metro đô thị dài khoảng 18 km, có khả năng vận chuyển hơn 4.500 hành khách mỗi giờ với tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng. Tuyến metro sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa sân bay, khu trung tâm, các điểm du lịch và khu tổ chức sự kiện.

Một trong những công trình mang tính biểu tượng của giai đoạn phát triển mới là tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC, được đầu tư với tổng vốn khoảng 21.860 tỷ đồng trên diện tích 16,06 ha. Đây sẽ là nơi tổ chức các hội nghị cấp cao, sự kiện quốc tế và các hoạt động MICE (du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm) quy mô lớn. Hiện Trung tâm hội nghị APEC lắp dàn thép mái, hoàn thành 90% kết cấu bê tông. Toàn bộ mặt ngoài công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào 30/06/2026.

Theo "Báo cáo chuyên đề: Bất động sản hạ tầng - Cơ hội và thách thức" của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, các địa phương có tốc độ phát triển hạ tầng vượt bậc thường đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn so với trung bình cả nước. Chẳng hạn, Quảng Ninh sau khi hoàn thiện hệ thống cao tốc, sân bay và cảng biển đã duy trì mức tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm trong nhiều năm.

Với Phú Quốc, loạt dự án nghìn tỷ đang triển khai sẽ đưa thành phố đảo bước sang chương phát triển mới: từ một điểm đến du lịch nghỉ dưỡng trở thành trung tâm kinh tế đa ngành gồm du lịch, dịch vụ, thương mại và MICE quốc tế. Sau APEC 2027, Phú Quốc sẽ vươn mình thành một "hub du lịch quốc tế" của khu vực, tương tự mô hình mà Singapore đã xây dựng thành công.

The Infinity – Tâm điểm dòng vốn trên trục tăng trưởng APEC

Chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản Phú Quốc đang dần hình thành. Tuy nhiên, không phải mọi khu vực đều hưởng lợi như nhau. Theo quy luật của thị trường, chỉ những khu vực nằm trên trục hạ tầng trọng điểm hoặc gần các trung tâm kinh tế - sự kiện lớn mới có tốc độ bật tăng mạnh nhất.

Trung tâm APEC - nơi sẽ diễn ra nhiều hoạt động chính của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 được xem là "lõi phát triển" của Phú Quốc. Tọa lạc ngay vị trí trung tâm APEC, trên trục đại lộ DT.975, The Infinity thuộc đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc nằm đúng "trục tăng trưởng" của đảo Ngọc. Bên cạnh đó, The Infinity cũng kề cận tuyến metro đô thị dự kiến vận hành trong tương lai. Dự án bao gồm 218 căn Connecthome, cao từ 3 đến 5 tầng, diện tích các căn dao động từ 104-325,85m2.

Sự giao thoa giữa trục giao thông huyết mạch và hệ thống metro hiện đại hình thành mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD). Quá trình cộng hưởng của hai hạ tầng chiến lược gắn liền với APEC và metro định hình The Infinity như một trung tâm kinh tế kép tại Phú Quốc, nơi các dòng thương mại, du lịch và dịch vụ quốc tế liên tục trung chuyển và hội tụ.

Nhờ vị trí tại lõi trung tâm APEC, The Infinity dễ dàng kết nối hệ sinh thái dịch vụ - du lịch - hội nghị đang dần định hình tại khu vực, bao gồm các trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, khách sạn - nghỉ dưỡng cao cấp, khu thương mại, ẩm thực và chuỗi tiện ích phục vụ du khách toàn cầu. The Infinity không chỉ hưởng lợi từ khả năng kết nối thuận tiện tới các điểm đến trọng yếu mà còn trực tiếp tham gia vào dòng chảy kinh tế, dịch vụ sôi động của trung tâm APEC trong tương lai.

The Infinity cũng thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích của đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc đã hiện hữu. Việc nằm trong một đại đô thị được quy hoạch bài bản giúp dự án nhanh chóng hình thành nhịp sống và dòng khách ổn định, qua đó gia tăng khả năng khai thác thương mại cũng như củng cố giá trị phát triển bền vững trong dài hạn.

Trước thềm APEC, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn bứt tốc mạnh mẽ về hạ tầng và kinh tế. The Infinity chính là điểm rơi của dòng vốn khi nằm đúng tâm điểm phát triển, đón đầu làn sóng tăng trưởng mới của đảo Ngọc.