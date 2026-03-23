Ra mắt Atera Central - Khu đô thị phức hợp thế hệ mới tại Phố Nối, Hưng Yên

Sự kiện không chỉ giới thiệu không gian sống, mà còn công bố hệ thống đối tác chiến lược cùng hệ sinh thái "Live - Work - Grow" chuẩn quốc tế - lời giải hoàn hảo cho bài toán đô thị thế hệ mới.

Từ di sản Phố Hiến đến "Giao lộ vàng son" phía Đông Thủ đô

Triết lý phát triển của Atera Central được khơi nguồn từ hình tượng "Giao lộ vàng son" - nơi kết tinh dòng chảy di sản của thương cảng Phố Hiến sầm uất và tầm nhìn tương lai của một cực tăng trưởng chiến lược.

Từ cửa ngõ giao thương quốc tế của Bắc Bộ thế kỷ XVII–XVIII, Phố Hiến ngày nay đang hồi sinh tinh thần "Thứ nhất Kinh kỳ, Thứ nhì Phố Hiến", vươn mình trở thành trung tâm logistics và công nghiệp sản xuất sôi động bậc nhất vùng kinh tế Bắc Bộ.

Trong chiến lược phát triển vùng Thủ đô đến năm 2030, khu vực phía Đông Hà Nội được xác định là một trong những cực tăng trưởng chiến lược nhờ lợi thế kết nối hạ tầng và sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư. Tại đó, Hưng Yên, đặc biệt là khu vực Phố Nối đang trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong hành lang kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Động lực phát triển của khu vực đến từ hệ thống hạ tầng liên vùng, đặc biệt là tuyến Vành đai 4, cùng sự hiện diện của các khu công nghiệp lớn như Phố Nối A, Thăng Long II. Điều này kéo theo nhu cầu gia tăng về không gian sống chất lượng cho cộng đồng chuyên gia và lao động trình độ cao.

Trong bối cảnh đó, Atera Central không chỉ là lời đáp cho không gian sống chuẩn mực tại Phố Nối, mà còn xác lập một tâm điểm an cư xứng tầm cho hơn 100.000 chuyên gia và nhân sự cấp cao – những người đang góp phần quan trọng vào diện mạo thịnh vượng của khu vực.

Triết lý "Live – Work – Grow" – đô thị thế hệ mới dành cho công dân toàn cầu

Trên quy mô 4,56 ha, Atera Central được quy hoạch theo mô hình khu đô thị tích hợp thế hệ mới, phát triển đa dạng loại hình sản phẩm từ căn hộ 1 phòng ngủ+ đến 3 phòng ngủ, dual key, duplex, penthouse đến các sản phẩm thấp tầng như shophouse và biệt thự liền kề. Dự án đồng thời tích hợp trung tâm thương mại, dịch vụ cùng hệ thống 52 tiện ích trong nhà và ngoài trời, đáp ứng nhu cầu sống, làm việc và phát triển của cộng đồng cư dân, đặc biệt là nhóm chuyên gia và doanh nhân tri thức tại khu vực.

Với mô hình "Live – Work – Play", yếu tố "Live" được định hình thông qua không gian sống tiện nghi, hiện đại, kết hợp hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe hướng tới cân bằng thể chất và tinh thần. Các tiện ích độc đáo như bể bơi vô cực, khu sauna đá muối Hàn Quốc và công viên sinh thái, góp phần mang lại trải nghiệm sống thư giãn và tái tạo năng lượng cho cư dân.

Song hành, một chuẩn mực mới về không gian làm việc – "Work" mở ra một môi trường sáng tạo và làm việc số không giới hạn với các không gian làm việc mở như coworking hub, business suites và digital hub nhằm kết nối các chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng startup.

Sau cùng, giá trị phát triển con người - 'Grow' là lời cam kết về một tương lai bền vững, nơi trí tuệ được khai phóng trong lòng một thế hệ tiên phong. Không dừng lại ở những buổi chia sẻ tri thức hay workshop khởi nghiệp, dự án còn mở ra môi trường kết nối, định hình nên cộng đồng đa văn hóa, nơi những giá trị mới được hình thành và tiếp nối.

Bằng cách hiện thực hóa mô hình toàn diện này, Atera Central được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho một chuẩn sống mới: nơi thế hệ công dân tinh hoa được truyền cảm hứng để sống trọn vẹn, khởi tạo giá trị và góp phần định hình diện mạo một Hưng Yên năng động, sáng tạo và hội nhập.

Hệ sinh thái đối tác chiến lược đồng hành phát triển dự án

Sự kiện ra mắt đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong cấu trúc phát triển của dự án. Khởi nguồn từ tâm huyết của đơn vị sáng lập Sufat Việt Nam, đến năm 2025, dự án chính thức ghi nhận sự tham gia của cổ đông chiến lược Atera Holdings.

Với vai trò đơn vị phát triển, Atera Holdings đã tham gia trực tiếp vào việc tái cấu trúc pháp lý, xác lập các tiêu chuẩn triển khai khắt khe và cam kết chất lượng dài hạn cho toàn bộ dự án. Định hướng của Atera Holdings vượt xa việc phát triển một công trình bất động sản thuần túy; đó là khát vọng kiến tạo một biểu tượng sống thế hệ mới. Tại đây, nhu cầu An cư – Lập nghiệp – Sáng tạo – Giải trí được tích hợp trọn vẹn trong một hệ sinh thái đô thị bền vững, quy hoạch theo chuẩn mực của các đô thị hàng đầu thế giới. Minh chứng cho cam kết này, tại sự kiện, Atera Holdings đã chính thức công bố hệ sinh thái đối tác chiến lược: Kiến trúc và quy hoạch là sự kết tinh trí tuệ của liên minh tư vấn thiết kế RFR Pháp Việt, APA và UK Design. Song hành cùng chất lượng thi công từ Ricons là chuẩn mực vận hành quốc tế được tư vấn bởi Savills. Sức mạnh tài chính của dự án được bảo chứng bởi ngân hàng BIDV, trong khi BHS Property đóng vai trò là đơn vị phát triển kinh doanh chuyên nghiệp.

Theo đại diện dự án, việc quy tụ các đối tác trong toàn bộ chuỗi giá trị là nền tảng quan trọng để đảm bảo tiến độ, chất lượng sống cho cư dân và khả năng khai thác dòng tiền cho thuê và giá trị gia tăng bền vững.

"Chúng tôi chọn Phố Nối để kiến tạo Atera Central vì tin rằng nơi đây xứng đáng có một hệ sinh thái sống - làm việc – phát triển chuẩn quốc tế, tương xứng với tầm vóc của một trung tâm logistics vùng đang vươn mình mạnh mẽ", ông Phạm Quyết - Tổng giám đốc Atera Holdings chia sẻ.

Atera Central - Giao lộ vàng son, kiến tạo tương lai

Địa chỉ dự án: Đường ĐT.380, khu công nghiệp Phố Nối B, Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên, Việt Nam

