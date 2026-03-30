Nhà Khang Điền bổ nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH) vừa có thông báo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) về thay đổi nhân sự.

Theo đó, ông Lý Tuấn Kiệt- Giám đốc Khối điều hành tổ chức kiêm Phó giám đốc Tài chính, được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Nhà Khang Điền kể từ ngày 27/3/2026.

Ở chiều ngược lại, KDH đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Diệu Dương và đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân.

Ngày 25/3/2026, Nhà Khang Điền chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức trong tháng 4/2026, địa điểm và nội dung họp sẽ được Nhà Khang Điền thông báo trực tiếp trên website của công ty và trong thư mời họp.

Trong một diễn biến khác, ngày 18/3/2026 vừa qua, quỹ thuộc VinaCapital là Vietnam Investment Property Limited đã bán ra thành công 7,5 triệu cổ phiếu KDH đăng ký trước đó.

Sau giao dịch, Vietnam Investment Property Limited đã giảm sở hữu cổ phiếu KDH từ gần 9,5 triệu cổ phiếu xuống còn gần 2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,8459% xuống còn 0,1776% vốn tại Nhà Khang Điền.

Tạm tính giá cổ phiếu KDH theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 18/3/2026 là 26.200 đồng/cổ phiếu, quỹ thuộc VinaCapital đã thu về khoảng 196,5 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Nhà Khang Điền mang về doanh thu thuần gần 4.673,8 tỷ đồng, tăng 42,6% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 1.634 tỷ đồng, tăng 103,3%. Năm 2025, Nhà Khang Điền lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 163,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Nhà Khang Điền tăng 10,8% so với đầu năm, lên mức gần 34.064,3 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức gần 12.893,5 tỷ đồng, tăng 14,1%.



