“Gánh nặng” trái phiếu, chủ đầu tư Amira Chơn Thành báo lỗ năm thứ 3 liên tiếp

Công ty TNHH Công nghiệp – Bất động sản và Xây dựng Song Phương vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2025 với khoản lỗ sau thuế 2,4 tỷ đồng, dù vậy con số này vẫn cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 32,1 tỷ đồng ở năm trước.

Trước đó, ở năm 2023, công ty cũng lỗ sau thuế 1,8 tỷ đồng. Chuỗi thua lỗ kéo dài đã khiến khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp tăng lên hơn 40,2 tỷ đồng. Việc liên tục kinh doanh dưới ngưỡng kỳ vọng phản ánh những khó khăn kéo dài của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa hồi phục rõ nét.

Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Song Phương giảm nhẹ so với hồi đầu năm, xuống 659,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 40,3 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh kém tích cực trong nhiều năm đã khiến phần vốn thực của doanh nghiệp “hao hụt” đáng kể.

Ở chiều ngược lại, tổng số nợ phải trả của công ty địa ốc này tiếp tục “phình to” lên chạm ngưỡng gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 105,3 tỷ đồng, nợ vay từ phát hành trái phiếu là 748,5 tỷ đồng và nợ phải trả khác là khoảng 150 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu kể trên của Song Phương tương ứng với giá trị 2 lô trái phiếu mà công ty địa ốc này đang lưu hành là lô trái phiếu CSPCH2429001, giá trị 360 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 27/12/2029 và lô trái phiếu CSP12501 với giá trị 338,5 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 20/5/2030.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, Dù áp lực nợ lớn, doanh nghiệp vẫn duy trì việc thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn. Trong năm 2025, tổng số tiền lãi đã chi trả cho hai lô trái phiếu này lên tới hơn 66,7 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Công nghiệp – Bất động sản và Xây dựng Song Phương được thành lập từ tháng 9/2008, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Từ khi thành lập đến nay, công ty đã trải qua nhiều biến động về cơ cấu cổ đông và lãnh đạo.

Đáng chú ý, sau nhiều lần thay đổi về tỷ lệ góp vốn và vị trí điều hành, đến tháng 3/2024, Giám đốc Nguyễn Thị Phước, người từng giữ vai trò Giám đốc đã quay trở lại nắm giữ chức vụ này kiêm người đại diện pháp luật.

Trong một động thái quan trọng khác, cuối năm 2023, Song Phương đã thực hiện tăng vốn điều lệ mạnh mẽ, từ 50 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng. Hai cổ đông chính tại thời điểm đó là ông Võ Minh Lâm (57,5%) và bà Nguyễn Thị Lan Phương (42,5%).

Hiện, Song Phương là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Phước Thắng, tên thương mại là Amira Chơn Thành, tọa lạc tại xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ). Dự án có quy mô 55,4 ha và đã được khởi công từ tháng 10/2022. Đây được xem là dự án trọng điểm, đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển cũng như khả năng cải thiện dòng tiền của doanh nghiệp.