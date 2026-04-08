Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT quy định kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư là quy định cụ thể về quy trình xây dựng mã định danh thửa đất.

Theo Thông tư, mã định danh thửa đất là mã được gán cho từng thửa đất và có tính duy nhất trên phạm vi toàn quốc. Mỗi thửa đất cụ thể chỉ có một mã định danh duy nhất.

Mã này là chuỗi gồm 12 ký tự, được mã hóa theo vị trí địa lý của thửa đất trong hệ tọa độ địa lý quốc tế WGS84.

Việc mã hóa được thực hiện trên cơ sở thuật toán GeoHash. Đây là thuật toán chuyển đổi một tọa độ địa lý, gồm vĩ độ và kinh độ, thành một chuỗi ký tự chữ và số ngắn gọn.

Theo quy định, trường Mã thửa đất là mã định danh duy nhất của từng thửa đất trên toàn quốc. Quy trình xây dựng mã định danh được thực hiện qua 4 bước:

Bước 1: Xác định điểm đặc trưng của thửa đất Trên lớp dữ liệu không gian của thửa đất, xác định tọa độ vị trí (X, Y) của điểm đặc trưng trong hệ tọa độ VN2000, theo kinh tuyến trục của từng địa phương.

Điểm đặc trưng của thửa đất là điểm nằm trong ranh giới thửa đất, được xác định từ tọa độ các đỉnh thửa theo thuật toán Polygonlabel, bảo đảm điểm nằm sâu trong phạm vi thửa đất và cách xa các cạnh thửa.

Bước 2: Chuyển đổi từ hệ tọa độ VN2000 sang hệ tọa độ WGS84 Tọa độ điểm đặc trưng của thửa đất trong hệ VN2000 được chuyển sang tọa độ địa lý toàn cầu WGS84, gồm vĩ độ và kinh độ. Việc chuyển đổi được thực hiện theo quy định hiện hành.

Bước 3: Mã hóa vị trí điểm đặc trưng của thửa đất Sử dụng thuật toán GeoHash để mã hóa tọa độ địa lý của điểm đặc trưng thành chuỗi 12 ký tự chữ và số. Chuỗi ký tự này chính là mã định danh của thửa đất.

Bước 4: Cập nhật mã định danh vào cơ sở dữ liệu địa chính Mã định danh thửa đất được cập nhật vào trường Mã thửa đất trong các bảng dữ liệu liên quan thuộc nhóm dữ liệu không gian địa chính và nhóm dữ liệu thuộc tính địa chính của cơ sở dữ liệu địa chính.