Kiến trúc 'đan cài' cùng địa hình
Công trình không cố áp đặt hình khối lên khu đất dốc mà chọn cách đi theo nó. Các mặt sàn được giật cấp nhẹ, mái và không gian bám theo địa hình, tạo nên một tổng thể như đang trượt dần xuống thung lũng.
Điểm đặc biệt nằm ở hệ không gian chuyển tiếp: trong - giữa - ngoài được đan xen liên tục, khiến trải nghiệm sống giống như một hành trình di chuyển chậm rãi hơn là ở trong một căn nhà cố định.
Ánh sáng, vật liệu thô mộc và các lớp tương phản được kiểm soát tinh tế, giúp công trình vừa có chiều sâu thị giác vừa giữ được tinh thần vừa đủ rất rõ ràng.
Tiền phong