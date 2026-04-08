Hà Nội gia tăng ô nhiễm, xu hướng chọn nhà vì sức khỏe lên ngôi

Hà Nội chịu ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí

Năm 2026, Hà Nội ghi nhận đợt nắng nóng đầu tiên đến sớm và có cường độ cao hơn trung bình nhiều năm trước. Cùng với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, Thủ đô tiếp tục đối mặt với áp lực ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí. Thời gian qua, Hà Nội thường xuyên nằm trong nhóm thành phố có chỉ số AQI cao nhất thế giới, trong đó bụi mịn PM2.5 là tác nhân chính. Chỉ số này nhiều thời điểm duy trì ở mức "Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm" (AQI 101-150) hoặc "Không khỏe mạnh" (AQI 151-200), thậm chí cao hơn vào các giai đoạn giao mùa.

Thời tiết thất thường và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi do hệ miễn dịch kém. Các bệnh viện liên tục phát đi cảnh báo đề phòng bệnh đường hô hấp như viêm mũi dị ứng, viêm phế quản hay hen suyễn. Theo Bệnh viện Nhi Hà Nội, từ đầu năm đến nay, số ca nhập viện do virus hợp bào hô hấp (RSV) có xu hướng gia tăng. Tháng 1 ghi nhận 90 ca, tháng 2 có 80 ca, và riêng tháng 3 hiện đã có 112 trường hợp.

Đáng chú ý, những người sinh sống tại các khu vực đông đúc, mật độ giao thông cao, thiếu không gian xanh phải chịu ảnh hưởng nặng nề hơn từ bầu không khí có mức ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn.

Áp lực môi trường không chỉ dừng lại ở vấn đề sức khỏe, mà còn tác động rõ nét đến xu hướng lựa chọn bất động sản. Người mua nhà đang dần chuyển từ tiêu chí "giá và diện tích" sang "chất lượng sống và sức khỏe". Theo Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng của PropertyGuru Việt Nam, 86% người tham gia khảo sát quan tâm đến bất động sản xanh, và 94% sẵn sàng chi trả cao hơn từ 5-10% cho các dự án có không gian sống trong lành và quy hoạch bền vững.

Không gian sống trong lành cùng tầm view thoáng đãng được ưu tiên lựa chọn để an cư (Ảnh: The Flame Vine)

Trong bối cảnh đó, Không gian xanh trở thành giá trị cốt lõi của bất động sản. Cây xanh không chỉ giúp điều hòa khí hậu, giảm nhiệt đô thị, mà còn mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science Advances cho thấy việc sống gần thiên nhiên có thể cải thiện sức khỏe tổng thể, tốt cho tim mạch, giảm stress và gia tăng tuổi thọ trung bình thêm 2,5 năm.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng một không gian sống xanh tốt cho sức khỏe cần đáp ứng các tiêu chí cơ bản như: có thể nhìn thấy cây xanh từ nơi ở, được bao phủ bởi mật độ cây xanh đáng kể và nằm trong khoảng cách thuận tiện tới các không gian công cộng như công viên hay sân chơi.

Theo định hướng đó, những khu căn hộ được quy hoạch theo triết lý "sống xanh", đưa thiên nhiên hiện diện trong từng góc không gian - như cụm chung cư The Flame Vine - đang dần trở thành lựa chọn của nhóm khách hàng đề cao chất lượng sống.

Không gian sống vì sức khỏe và tương lai tại The Flame Vine

The Flame Vine có quy mô hơn 2,5ha, thừa hưởng lợi thế từ quy hoạch tổng thể của đại đô thị Hinode Royal Park có mật độ xây dựng chỉ 29,2% với hệ thống 16,7ha công viên cây xanh và 6ha hồ điều hòa, tạo nên môi trường sống cân bằng, tốt cho sức khỏe.

Không chỉ hưởng lợi từ quy hoạch tổng thể, phân khu The Flame Vine còn được kiến đạo để tối đa trải nghiệm sống kết nối với thiên nhiên. Dự án nằm liền kề 2 công viên với các tiện ích như sân bóng rổ, sân cầu lông, máy thể dục... giúp cư dân dễ dàng duy trì thói quen vận động và thư giãn hàng ngày. Từ căn hộ, việc tiếp cận các không gian dạo bộ hay hoạt động ngoài trời của cư dân được rút ngắn, phù hợp với xu hướng "sống gần thiên nhiên" đang được nhiều nghiên cứu quốc tế khuyến nghị nhằm cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Cụm chung cư The Flame Vine nằm liền kề công viên và bệnh viện đáp ứng đủ nhu cầu sống khỏe (Ảnh: The Flame Vine)

Bên cạnh đó, thiết kế căn hộ tại The Flame Vine cũng chú trọng những khoảng mở nhằm tăng cường kết nối với môi trường bên ngoài. 100% căn hộ sở hữu logia rộng, cho phép linh hoạt bố trí không gian xanh cá nhân, đồng thời đóng vai trò như lớp đệm giúp lưu thông không khí và đón ánh sáng tự nhiên. Diện tích căn hộ dao động từ khoảng 71,3 đến 119m², từ 1 đến 3 phòng ngủ đáp ứng đa dạng nhu cầu từ gia đình trẻ, gia đình đa thế hệ đến mục đích đầu tư.

Ngoài ra, hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe và dịch vụ đi kèm trong khu vực cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống. The Flame Vine nằm gần trung tâm y tế và các dãy shophouse dịch vụ, giúp cư dân thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Psychology cho thấy, việc thường xuyên tiếp xúc với không gian thiên nhiên có thể cải thiện khả năng tập trung và phản ứng của trẻ nhỏ, đồng thời mang lại lợi ích tích cực cho sức khỏe tinh thần.

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng ưu tiên các tiêu chí liên quan đến sức khỏe và môi trường, những dự án có lợi thế về không gian xanh, mật độ xây dựng thấp và quy hoạch đồng bộ như The Flame Vine đang trở thành lựa chọn đáng chú ý. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, các yếu tố này còn góp phần tạo nên giá trị bền vững cho bất động sản trong dài hạn.