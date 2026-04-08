Đấu giá đất ven Hà Nội: Nơi nào sôi động và giá cao nhất?

Nhiều tỉnh ven Hà Nội công bố kế hoạch đấu giá đất

Tại Hưng Yên, UBND tỉnh vừa công bố danh mục 42 khu đất dự kiến đấu giá trong năm nay với tổng diện tích gần 52 ha. Các khu đất phân bố tại nhiều phường, xã như Phố Hiến, Tiên Lữ, Thái Bình, trong đó có 14,5 ha đất tại phường Thái Bình được quy hoạch làm nhà ở trung tâm đô thị cũ.

Phường Phố Hiến có 6 khu đất sẽ được đấu giá năm nay, gồm nhiều lô thương mại dịch vụ thuộc khu Đoàn Chèo, Viện kiểm sát (0,3 ha), khu dân cư Trung Nghĩa (3,9 ha), phía tây nam ngã tư Quốc lộ 38B, đường nối hai cao tốc (0,3 ha) và khu đất đường Lê Lai (0,04 ha).

Hưng Yên vừa công bố 42 khu đất dự kiến đấu giá trong năm 2026. Ảnh minh hoạ. Hạ Vũ.

Danh mục đấu giá còn có 2 lô đất nông nghiệp nằm tại phường Sơn Nam và xã Nguyễn Trãi; 3 lô đất là cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại Lạc Đạo và Nguyễn Văn Linh. Phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm sẽ do Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện.

Trong khi đó, Ninh Bình mới đây cũng ban hành kế hoạch, danh mục 4 khu đất đã giải phóng mặt bằng thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo đó, khu đất ký hiệu lô HH02 Khu đô thị Ninh Khánh (phường Hoa Lư) diện tích gần 12.366m2; khu đất lô HH03 Khu đô thị Ninh Khánh (phường Hoa Lư) diện tích 11.338m2; khu đất tại thôn Đồi Ngô, xã Gia Viễn diện tích 50.000m2. Các lô đất này chủ yếu phục vụ mục đích thương mại dịch vụ.

Khu đất còn lại tại phường Phủ Lý (nút giao đường Điện Biên Phủ với đường Lê Duẩn) có diện tích hơn 1.248m2, sử dụng đất vào mục đích làm bãi đỗ xe…

Tại Phú Thọ, 136 thửa đất tại xã Vạn Xuân và Lạc Thủy sẽ được tổ chức đấu giá trong tháng 4, với giá khởi điểm từ 2,7 – 5 triệu đồng/m².

Hưng Yên thuộc nhóm các tỉnh có giá đất đấu giá cao nhất miền Bắc

Theo chuyên gia, các khu đất này được đấu giá thành công sẽ mang lại nguồn thu cho ngân sách… Tuy nhiên, chuyên gia nhận định, với vị trí và tiềm năng sẵn có, Hưng Yên sẽ là nơi có giá đất trúng đấu giá cao so với các tỉnh ven Hà Nội.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Anh Quê – Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, nguồn thu từ bất động sản, đặc biệt là đấu giá đất và chuyển mục đích sử dụng đất, vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, việc tổ chức đấu giá đất không thể làm ồ ạt mà phải căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân, sức hấp thụ và tính thanh khoản của thị trường. Trên cơ sở đó, các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch đấu giá phù hợp theo từng giai đoạn.

Đánh giá riêng về Hưng Yên, ông Quê cho rằng, đây là thị trường có vị trí đặc biệt khi vừa giáp Hà Nội, vừa được hưởng lợi từ quy hoạch và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

“Xét trên mặt bằng giá đất trung bình, Hưng Yên hiện chỉ đứng sau Hà Nội ở khu vực miền Bắc. Đặc biệt tại nhiều khu vực ở Văn Giang, giá đất cao ngang với giá đất ở trung tâm Hải Phòng, nhờ lợi thế giáp ranh Thủ đô”, ông Quê nhận định.

Thực tế, năm ngoái, tổng thu ngân sách của Hưng Yên đạt gần 100.300 tỷ đồng, vượt hơn 80% chỉ tiêu được giao. Trong đó, tiền thu từ sử dụng và thuê đất, mặt nước đều tăng vượt dự toán. Năm 2025, nhiều phiên đấu giá tại Khoái Châu, Ân Thi… diễn ra sôi động, ghi nhận mức trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm – tại xã Dân Tiến (huyện Khoái Châu) “chốt” đất đấu giá tới 158 triệu đồng/m2.

Đại diện một sàn môi giới tại Hưng Yên cho biết, từ cuối năm 2024 đến nay, lượng khách hàng Hà Nội quan tâm đất đấu giá tại địa phương này tăng mạnh.

“Nhà đầu tư chuộng đất đấu giá vì pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn chỉnh. Đặc biệt khu vực giáp Hà Nội như Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ luôn có lượng khách tìm hiểu rất lớn trước mỗi phiên đấu giá”, vị này chia sẻ.

Theo đơn vị môi giới, nhiều nhà đầu tư xem Hưng Yên là lựa chọn thay thế khi giá đất Hà Nội đã quá cao. Tuy nhiên, vị này cũng lưu ý nhà đầu tư cần tránh tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội). “Trước khi tham gia đấu giá, nhà đầu tư cần xác định rõ mục đích – mua để ở hay đầu tư; đồng thời phải nghiên cứu kỹ thị trường, mặt bằng giá khu vực, tránh chạy theo hiệu ứng truyền thông hoặc tin đồn”, vị này khuyến cáo.