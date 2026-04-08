Aqua City chuẩn bị bàn giao sổ hồng cho cư dân từ tháng 6/2026

Tin vui này diễn ra trong bối cảnh dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc toàn diện, diện mạo ngày càng bừng sức sống với bức tranh cư dân nhộn nhịp về nhận nhà, an cư; tiện ích liên tục đi vào vận hành; các phân khu đồng loạt tăng tốc thi công.

Chia sẻ về kế hoạch bàn giao sổ hồng tại Aqua City, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland – ông Dương Văn Bắc cho biết, nhờ sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ cùng sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và các sở, ban, ngành, những vướng mắc pháp lý của dự án đã được tháo gỡ, giúp Aqua City trở lại quỹ đạo phát triển và từng bước thực hiện cam kết với khách hàng. Trước mắt, trong tháng 6 tới, tập đoàn dự kiến sẽ tiến hành bàn giao sổ hồng cho những cư dân đầu tiên tại các phân khu Sun Harbor 2 và Ever Green 1, sau đó tiếp tục triển khai tại các phân khu còn lại.

Song song với kế hoạch bàn giao sổ hồng, Novaland đã và đang tập trung nguồn lực triển khai hoàn thiện dự án với sự đồng hành của các đối tác, nhà thầu uy tín trong và ngoài nước nhằm đưa Aqua City về đích theo tiến độ, từng bước hình thành cộng đồng văn minh, thịnh vượng.

Ban Lãnh đạo Tập đoàn Novaland kiểm tra tiến độ dự án Aqua City

Aqua City là một trong những đại đô thị trọng điểm trong chiến lược phát triển của Novaland, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển đô thị của tỉnh Đồng Nai. Dự án được kỳ vọng góp phần định hình chuỗi đô thị ven sông hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội – du lịch – dịch vụ cho toàn khu vực.

Aqua City có quy mô 1.000 ha, bao quanh bởi 32 km đường sông tự nhiên, với 70% diện tích dành cho mảng xanh, hạ tầng và tiện ích nội khu đẳng cấp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống – làm việc – tận hưởng của cư dân.

Về kết nối, Aqua City tọa lạc tại "tâm điểm" dải đô thị ven sông Đồng Nai, ngay mặt tiền Hương Lộ 2 – trục giao thông huyết mạch dẫn vào TP.HCM qua cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), đồng thời kết nối Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM – Long Thành, dễ dàng kết nối đến Sân bay Quốc tế Long Thành và TP.HCM, cũng như các trục giao thông chiến lược, các vùng kinh tế, du lịch trọng điểm của khu vực.

Aqua City nằm tại tâm điểm kết nối liên vùng

Hiện nay, Aqua City đang được đẩy mạnh thi công các công trình nhà ở và hệ thống tiện ích tại nhiều phân khu như River Park, Ever Green, Sun Harbor và Đảo Phượng Hoàng. Từ nay đến năm 2027, dự án dự kiến tiếp tục bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm, đồng thời triển khai xây dựng các công trình trọng điểm như trường học liên cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại…

Đến nay, hơn 1.100 căn nhà phố và biệt thự tại dự án đã được bàn giao, hàng trăm gia đình đã về sinh sống. Nhiều tiện ích trọng điểm đã đi vào vận hành như CitiGym Lifestyle Center, quảng trường – bến du thuyền Aqua Marina, Nova Mall, trung tâm an ninh và hệ thống clubhouse…, góp phần hình thành nhịp sống sôi động cho toàn khu đô thị.

Diện mạo bừng sức sống của đô thị Aqua City

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt liên quan đến pháp lý và niềm tin của người mua, thông tin Aqua City chuẩn bị bàn giao sổ được đánh giá là tín hiệu tích cực cho dự án nói riêng và thị trường nói chung. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin và tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản trong giai đoạn tới.