Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phân chia Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập

Theo Văn Duẩn | 08-04-2026 - 10:45 AM | Bất động sản

Chính phủ cho phép tách Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập; cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế...

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6-4 về việc triển khai Nghị quyết số 265/2025/QH15 cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thành các dự án độc lập; điều chỉnh một số nội dung Phụ lục I và II Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23-4-2025.

Chính phủ cho phép phân chia Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập (ảnh vẽ Al)

Dự án độc lập lớn nhất là xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao do Bộ Xây dựng quyết định đầu tư, mục tiêu hoàn thành cơ bản vào năm 2035 với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 1,56 triệu tỉ đồng.

Cùng với đó là 15 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật. Theo Nghị quyết số 98/NQ-CP, nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành 15 dự án giải phóng mặt bằng do 15 tỉnh, thành phố làm chủ đầu tư và một dự án di dời công trình điện lực do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện, dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2028.

Nghị quyết của Chính phủ cho phép người quyết định đầu tư tiếp tục tách các dự án trên thành các dự án thành phần hoặc thành phần độc lập, phù hợp quy mô và đặc thù từng đoạn tuyến.

Người quyết định đầu tư không phải thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư mà có thể trực tiếp lập, thẩm định và quyết định đầu tư, đồng thời triển khai xây dựng khu tái định cư trên cơ sở thiết kế sơ bộ trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Về giải phóng mặt bằng, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật được triển khai sau khi chủ đầu tư bàn giao hồ sơ và xác định mốc giới ngoài thực địa cho địa phương.

Chính phủ cũng cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế trong lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, xây lắp và các hợp đồng EPC (thiết kế - mua sắm - thi công), EC (thiết kế - thi công), EP (thiết kế - mua sắm) và chìa khóa trao tay.

Bộ Xây dựng được giao phối hợp với các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế theo hướng lựa chọn tuyến thẳng nhất có thể, bảo đảm thông số kỹ thuật và phù hợp điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, nhằm hạn chế điều chỉnh sau khi đã giải phóng mặt bằng.

Bộ Xây dựng cho biết các đơn vị tư vấn đang hoàn thiện kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu cho các gói khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài 1.541 km, từ Hà Nội đến TPHCM, được thiết kế đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ 350 km/giờ, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa; chủ yếu vận chuyển hành khách, đồng thời đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa khi cần thiết.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 1,713 triệu tỉ đồng, tương đương 67,34 tỉ USD, thực hiện theo hình thức đầu tư công, dự kiến triển khai giai đoạn 2025-2035.

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 20 năm đến vài tháng: Cuộc xoay chuyển không tưởng của hạ tầng Cần Giờ dưới bàn tay Vingroup

Từ 20 năm đến vài tháng: Cuộc xoay chuyển không tưởng của hạ tầng Cần Giờ dưới bàn tay Vingroup Nổi bật

Nơi được mệnh danh "lạnh nhất Việt Nam" sắp được Sun Group đầu tư 7.300 tỷ, chuẩn bị khởi công tuyến cáp treo chưa từng có ngay trong năm 2026

Nơi được mệnh danh "lạnh nhất Việt Nam" sắp được Sun Group đầu tư 7.300 tỷ, chuẩn bị khởi công tuyến cáp treo chưa từng có ngay trong năm 2026 Nổi bật

Thêm dự án NƠXH tại Hà Nội có giá bán vượt 30 triệu đồng/m2

Thêm dự án NƠXH tại Hà Nội có giá bán vượt 30 triệu đồng/m2

10:41 , 08/04/2026
Công trình hơn 185 tỷ làm gần 1 thập kỷ không xong, thành nơi chăn thả bò

Công trình hơn 185 tỷ làm gần 1 thập kỷ không xong, thành nơi chăn thả bò

10:40 , 08/04/2026
Kiến trúc 'đan cài' cùng địa hình

Kiến trúc 'đan cài' cùng địa hình

10:20 , 08/04/2026
Aqua City chuẩn bị bàn giao sổ hồng cho cư dân từ tháng 6/2026

Aqua City chuẩn bị bàn giao sổ hồng cho cư dân từ tháng 6/2026

10:00 , 08/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên