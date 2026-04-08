Thêm dự án NƠXH tại Hà Nội có giá bán vượt 30 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công khai giá bán, thuê mua dự án NƠXH cho lực lượng vũ trang tại phường Thanh Liệt (tên thương mại Valenta Nguyễn Xiển) do Công ty cổ phần Đầu tư Videc - Trường Thành làm chủ đầu tư.

Theo đó, giá bán mỗi m2 (chưa gồm thuế VAT, phí bảo trì) tại dự án khoảng 31,4 triệu đồng. Với diện tích 45-77 m2 mỗi căn hộ tại đây có giá bán dự kiến 1,4-2,4 tỷ đồng. Giá thuê mua căn hộ tại Valenta Nguyễn Xiển hơn 388.000 đồng/m2/tháng, tương đương 17,4-29,9 triệu đồng/căn/tháng.

Đây là dự án NƠXH có giá bán cao thứ hai tại Hà Nội sau dự án NƠXH tại 275 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân), giá hơn 32 triệu đồng/m2.

Chủ đầu tư cho biết thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ ngày 16/4 đến 16/5, và bàn giao nhà vào quý IV/2028.

Khu NƠXH phường Thanh Liệt có quy mô sử dụng đất khoảng 3.500 m2, gồm một tòa nhà cao 30 tầng nổi, ba tầng hầm với 390 căn hộ, trong đó 90% để bán, còn lại cho thuê mua. Dự án có vị trí thuận lợi, giáp tuyến đường Vành đai 3 trên cao.

Mới đây, Sở Xây dựng TP Hà Nội cũng công bố thông tin giá bán, giá thuê mua dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang tại ô đất N02 (số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình).

Theo đó, mức giá bán căn hộ trung bình khoảng trên 32,2 triệu đồng/m2 (điều chỉnh theo vị trí căn hộ), giá bán này chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì và chưa bao gồm 5% VAT.

Mức giá thuê mua trong 5 năm trung bình khoảng 354.857 đồng/m2/tháng, tương đương khoảng 24,84 triệu đồng/căn/tháng. Mức giá trên chưa bao gồm 5% VAT, 2% kinh phí bảo trì và phí dịch vụ hàng tháng.

Dự án tại 275 Nguyễn Trãi do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà làm chủ đầu tư với sự tham gia của liên danh Công ty Cổ phần Đô thị Nam Sơn Invest. Dự án được triển khai từ quý II/2025 đến quý II/2027.

Dự án này có tổng số 408 căn NƠXH, trong đó khoảng 90% số căn (367 căn) để bán, diện tích khoảng 70 m2/căn; khoảng 10% số căn (41 căn) để thuê mua, diện tích khoảng 70 m2/căn.