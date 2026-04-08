Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD vừa nhận quyết định quan trọng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98 nhằm triển khai Nghị quyết số 265 của Quốc hội, trong đó cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam thành các dự án độc lập.

Theo đó, toàn bộ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam được phân chia thành 17 dự án độc lập. Nghị quyết cũng nêu rõ, người quyết định đầu tư được phép tiếp tục tách các dự án này thành các dự án thành phần hoặc dự án thành phần độc lập.

Đáng chú ý, cơ chế mới cho phép người quyết định đầu tư không phải thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư như thông thường. Các bước lập, thẩm định và quyết định đầu tư, cũng như triển khai xây dựng các khu tái định cư, sẽ được thực hiện trên cơ sở hồ sơ thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Về trình tự thực hiện, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật sẽ được triển khai sau khi chủ đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam hoàn tất việc bàn giao hồ sơ và xác định mốc giới giải phóng mặt bằng trên thực địa cho các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các nội dung này sau đó sẽ được cập nhật, tổng hợp, điều chỉnh và phê duyệt trong tổng thể dự án, đồng thời được bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương theo kế hoạch hàng năm.

Song song với đó, người quyết định đầu tư được phép áp dụng các hình thức như chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế đối với các gói thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, xây lắp cũng như các hợp đồng tổng thầu như EPC (thiết kế – mua sắm – thi công), EC (thiết kế – thi công), EP (thiết kế – mua sắm) hoặc chìa khóa trao tay. Trình tự, thủ tục vẫn tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan chỉ đạo tư vấn thiết kế tuyến thẳng nhất có thể, đồng thời đảm bảo độ chính xác về thông số kỹ thuật, phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn. Mục tiêu là hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh tuyến sau khi đã giải phóng mặt bằng, qua đó tránh phát sinh chi phí và lãng phí nguồn lực.

Bên cạnh đó, tiếp tục đánh giá, kiểm soát chặt chẽ trong triển khai các cơ chế đặc thù, đặc biệt được áp dụng, kịp thời báo cáo, kiến nghị xử lý những vướng mắc, phức tạp phát sinh, bảo đảm phù hợp yêu cầu thực tiễn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, tránh lãng phí, tiêu cực.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (67 tỷ USD), với chiều dài tuyến 1.541 km. Tuyến bắt đầu từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và kết thúc tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập với tốc độ thiết kế 350km/h. Quy mô dự án gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa.