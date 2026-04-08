Dự án nhà ở xã hội “hot” nhất Hà Nội có thông báo quan trọng

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có văn bản về việc hướng dẫn bố trí nhà ở xã hội cho các đối tượng phải di chuyển để thực hiện dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ.

Theo văn bản, Sở đã nhận được văn bản của liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội - Haweicco; Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC; CTCP Xây dựng và Phát triển nhà DAC Hà Nội về việc bố trí nhà ở xã hội cho các đối tượng phải di chuyển để thực hiện dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Liên danh đã đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể các quy định liên quan đến đối tượng được mua nhà ở xã hội trong trường hợp không phải thực hiện bốc thăm và không phải xét duyệt các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành về nhà ở.

Về việc này Sở Xây dựng đã có ý kiến. Cụ thể, theo Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 66.15 của Chính phủ, hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì được mua, thuê mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm và không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, thu nhập.

Khoản 4 Điều 6 Nghị quyết 69 của HĐND TP Hà Nội quy định, chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị mà không đủ điều kiện được bố trí tái định cư, có khó khăn về nhà ở thì được lựa chọn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án trên địa bàn thành phố. Những trường hợp này sẽ không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, đối tượng, thu nhập. UBND thành phố quy định chi tiết các tiêu chí để các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất được mua, thuê mua theo trường hợp cụ thể.

Pháp luật về nhà ở chỉ có quy định chủ đầu tư tổ chức việc bốc thăm để lựa chọn người được mua nhà ở xã hội, không có quy định về việc lựa chọn vị trí, diện tích căn hộ để bố trí cho các đối tượng không phải bốc thăm. Việc mua bán được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Trước đó, vào 1/12/2025, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận tiêu chí để bố trí nhà ở xã hội cho các đối tượng đặc thù không thuộc diện được bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) và giao UBND các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ phê duyệt danh sách các hộ được mua nhà ở tại dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 khu đô thị mới Hạ Đình mà không bắt buộc bốc thăm, xét duyệt các điều kiện. Ngày 3/12/2025, UBND TP Hà Nội đã có văn bản đồng ý về chủ trương theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Như vậy, liên danh nhà đầu tư thực hiện bố trí các đối tượng đủ điều kiện vào căn hộ cụ thể tại dự án. Việc bố trí được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng. Sở Xây dựng cũng đề nghị liên danh nhà đầu tư chủ động phối hợp với UBND các phường để bố trí nhà ở xã hội cho các đối tượng đảm bảo đúng quy định.