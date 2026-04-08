“Ông lớn” xây dựng Trung Quốc muốn nghiên cứu loạt dự án trọng điểm của thành phố trẻ nhất Việt Nam

Lãnh đạo thành phố Huế và Tập đoàn Thái Bình Dương ký kết bản ghi nhớ hợp tác (nguồn ảnh: Huế Ngày Nay).

Chiều 7/4, tại Văn phòng UBND thành phố Huế đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), mở ra giai đoạn hợp tác mới trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ củng cố quan hệ hợp tác giữa hai bên mà còn mở ra thêm dư địa phát triển cho Huế trong thời gian tới.

Trên cơ sở các buổi làm việc trước đó, hai bên đã thống nhất định hướng hợp tác toàn diện, tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang và mở rộng đô thị, xây dựng các khu chức năng mới; đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội phù hợp.

Đáng chú ý, Tập đoàn đề xuất nghiên cứu triển khai một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như tuyến cao tốc La Sơn - Cảng Chân Mây, đường Vành đai 2 và Vành đai 3. Đây đều là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối vùng, giảm áp lực giao thông nội đô và mở rộng không gian phát triển.

Lãnh đạo UBND thành phố cho biết, việc triển khai thành công các dự án này sẽ tạo động lực phát triển hạ tầng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa, di sản.

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Hạo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương bày tỏ ấn tượng với tầm nhìn phát triển của Huế, và cam kết đồng hành lâu dài cùng địa phương. Theo ông, Huế là thành phố giàu tiềm năng với định hướng rõ ràng, Tập đoàn kỳ vọng sẽ được phát huy thế mạnh về đầu tư và xây dựng hạ tầng để cùng thành phố triển khai các dự án quy mô lớn, hiện đại, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ông cũng cho biết, Tập đoàn sẽ huy động nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, phối hợp chặt chẽ với thành phố trong quá trình nghiên cứu, đề xuất và triển khai dự án, bảo đảm hiệu quả, chất lượng và tính bền vững.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án phát triển hạ tầng đô thị, giao thông; chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị; đồng thời phối hợp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Trọng tâm là các dự án hạ tầng quy mô lớn nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Với việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2025, Huế đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, đồng thời là trung tâm khoa học - công nghệ và giáo dục chất lượng cao của cả nước. Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để các dự án hợp tác sớm được triển khai hiệu quả.

Việc ký kết Bản ghi nhớ với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới, góp phần đưa Huế phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vị thế trên bản đồ đầu tư quốc tế.

Phối cảnh cầu Tứ Liên.

Được biết, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là một trong hai doanh nghiệp thuộc Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm được thành lập năm 1986 chuyên về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng.

Đến nay, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã trực tiếp tham gia đầu tư, xây dựng trên 1.000 khu đô thị và 3.000 khu công nghệ cao tại Trung Quốc.

Năm 2024, Tập đoàn đứng thứ 161 trong số 500 doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu theo xếp hạng của Tạp chí Fortune và xếp thứ 47 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã tham gia triển khai một số dự án hạ tầng lớn. Năm trước, doanh nghiệp này cùng công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup góp mặt trong liên danh trúng gói thầu xây dựng cầu Tứ Liên (Hà Nội). Dự án này đã được khởi công xây dựng vào ngày 19/5/2025.

Từ ngày 1/1/2025, Huế chính thức trở thành TP trực thuộc Trung ương, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương này. Với diện tích tự nhiên trên 4.947 km2 và dân số hơn 1,2 triệu người, Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ sáu của Việt Nam và là TP trực thuộc Trung ương trẻ nhất của cả nước.



