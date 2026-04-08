Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm siêu dự án hơn 23.000 tỷ tại Điện Biên

Phối cảnh tổng thể dự án.

Theo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 699 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc, đặt tại phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa.

Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh – công ty sở hữu của Vinhomes, thuộc Tập đoàn Vingroup.

Dự án có quy mô dân số khoảng 12.000 người, tổng diện tích sử dụng đất hơn 228,5 ha. Trong đó, khoảng 87,8 ha đất sau khi đầu tư hạ tầng sẽ bàn giao lại cho Nhà nước (chiếm 38,4%), còn khoảng 140,7 ha là quỹ đất nhà đầu tư sử dụng để kinh doanh, khai thác (chiếm 61,6%).

Theo kế hoạch, dự án sẽ cung cấp khoảng 2.800 căn nhà ở thấp tầng (xây thô, hoàn thiện mặt ngoài), gồm khoảng 1.800 căn liền kề và gần 1.000 căn biệt thự. Ngoài ra, quỹ đất hơn 9,8 ha được bố trí để phát triển nhà ở xã hội với các khối chung cư cao tối đa 8 tầng. Đáng chú ý, gần 87 ha đất được quy hoạch cho khu sân golf 18 hố, đường golf và sân tập.

Phối cảnh dự án.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 23.700 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án hướng tới hình thành một khu đô thị đồng bộ, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ phát triển thành tổ hợp đa chức năng với các loại hình nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội, cùng các công trình thương mại – dịch vụ cao tầng.

Hệ thống tiện ích đi kèm gồm y tế, giáo dục, văn hóa, công viên cây xanh và điểm nhấn là quần thể sân golf tiêu chuẩn quốc tế, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo dấu ấn cảnh quan cho khu vực.

Theo tiến độ, dự án sẽ được triển khai trong khoảng 54 tháng kể từ khi được chấp thuận nhà đầu tư. Giai đoạn 1 (từ quý IV/2026 đến quý IV/2028) tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sân golf 18 hố, các công trình dịch vụ thể thao và thương mại – dịch vụ cao tầng. Giai đoạn 2 (từ quý IV/2028 đến quý IV/2030) sẽ hoàn thiện đồng bộ các hạng mục kiến trúc còn lại.

Cực Tây Tổ quốc nằm ở ngã ba biên giới giữa Việt Nam, Trung Quốc và Lào, nơi một con gà gáy cả ba nước đều nghe tiếng. Cực Tây nổi tiếng với cột mốc số 0 trên đỉnh A Pa Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Sau sáp nhập, địa danh này thuộc xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên.



