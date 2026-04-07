Liên danh Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nộp ngân sách gần 5.000 tỷ tại dự án ở tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

Phối cảnh khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Theo Báo Khánh Hòa, ngay từ đầu năm 2026, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh diễn ra khá thuận lợi khi kinh tế địa phương có nhiều tín hiệu tích cực. Đáng chú ý, các khoản thu từ đất, đặc biệt là tiền sử dụng đất và tiền thuê đất tại một số dự án trọng điểm, tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng thu ngân sách.

Số liệu từ ngành Thuế tỉnh cho thấy, tổng thu ngân sách nội địa trong quý I đạt hơn 14.042 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán pháp lệnh, vượt 7,9% dự toán quý và đạt 33% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. So với cùng kỳ năm 2025, số thu tăng hơn 6.154 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 78%.

Trong cơ cấu thu, khoản thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thuê mặt nước đạt hơn 7.768 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn, tương đương 51,1% dự toán pháp lệnh và vượt 10,7% dự toán quý. Nguồn thu này chủ yếu đến từ một số dự án quy mô lớn trên địa bàn, trong đó Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh đóng góp khoảng 4.918 tỷ đồng.

Được biết, khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được khởi công vào ngày 19/12/2025, do Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Vinhomes - Công ty cổ phần Đầu tư Cam Ranh - Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng VinES làm chủ đầu tư.

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có tổng vốn đầu tư hơn 85.200 tỷ đồng (chưa gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư). Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến sẽ có dân số hơn 230.000 người.

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có quy mô khoảng 1.250 ha, chia thành 3 khu. Địa điểm thực hiện dự án thuộc các phường, xã: Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa - thành phố Cam Ranh (theo đơn vị hành chính cũ).

Dự kiến tại Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh sẽ có hơn 10.700 nhà biệt thự; trên 8.400 căn liền kề; khoảng 19.800 căn nhà ở xã hội. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Với quy mô lớn, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, chú trọng sự đồng bộ về hạ tầng, kiến trúc và cảnh quan. Bên cạnh các khu nhà ở, dự án dự kiến bố trí hệ thống công trình công cộng và dịch vụ thiết yếu như trường học, trạm y tế, chợ, trung tâm thương mại, công viên cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng…

Bên cạnh đó, dự án cũng hướng tới góp phần tăng cường kết nối với các khu dân cư lân cận, hỗ trợ hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực. Khi hoàn thành, khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được kỳ vọng sẽ trở thành một động lực quan trọng trong quá trình đô thị hóa, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng tầm chất lượng sống và diện mạo đô thị của toàn khu vực.

Được biết, sau khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới được mở rộng không gian phát triển, sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước với gần 500 km, cùng nhiều vịnh nổi tiếng như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy… Việc sáp nhập giúp phát huy và bổ trợ thế mạnh của Khánh Hòa và Ninh Thuận trước đây, tạo nền tảng phát triển các lĩnh vực du lịch biển, thủy sản, cảng biển, công nghiệp, đô thị ven biển, logistics và năng lượng tái tạo.



