Giờ là thời điểm thuận lợi để mua bất động sản giá hợp lý, người có tiền mặt đang nắm lợi thế

Dương Dương | 07-04-2026 - 17:18 PM | Bất động sản

Ông Bạch Dương, Tổng Giám đốc nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn nhận định đây là thời điểm thuận lợi để người mua có sẵn dòng tiền tiếp cận các sản phẩm bất động sản tốt với mức giá hợp lý hơn.

Những tháng đầu năm 2026 ghi nhận xu hướng phân hóa và sàng lọc của thị trường bất động sản, tâm lý người mua thận trọng hơn, tuy nhiên nhu cầu ở thực vẫn duy trì.

Theo dữ liệu của đơn vị này, có một số điều chỉnh nhẹ về giá. Tại Hà Nội, giá rao bán đất nền quý I/2026 giảm khoảng 4% so với cuối 2025. Tại TP.HCM cũ, giá nhà riêng giảm khoảng 2%

Xu hướng này cho thấy các sản phẩm mang tính đầu cơ hoặc phụ thuộc nhiều vào vốn vay đang chịu áp lực. Ngược lại, phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực vẫn giữ được sự ổn định và mức độ quan tâm cao. Lượng tìm kiếm chung cư Hà Nội tăng 50% ngay sau Tết, nhu cầu đối với nhà riêng TP.HCM cũ cũng tăng 36%.

Ông Bạch Dương, Tổng Giám đốc nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn cho biết, nhìn vào quá trình dài từ năm 2015–2025, mỗi kênh đầu tư đều có chu kỳ riêng.

Ông Bạch Dương, Tổng Giám đốc nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn

Trong 10 năm qua, vàng tăng nhanh khi có biến động nhưng cũng có những quãng thời gian dài đi ngang. Đây là kênh phản ứng nhanh với tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư. Trong khi đó, bất động sản không tạo ra những cú tăng sốc trong ngắn hạn, nhưng lại cho thấy đường tăng trưởng đều trong dài hạn.

“Dữ liệu 10 năm cho thấy bất động sản là kênh tích lũy giá trị bền vững, ít bị chi phối bởi các cú sốc ngắn hạn hơn so với vàng hay chứng khoán. Giá trị của bất động sản đến từ nhu cầu ở thực luôn tồn tại, sự cải thiện của hạ tầng và quá trình đô thị hóa kéo dài", ông Bạch Dương nhận định.

Bên cạnh đó, ông Bạch Dương cho rằng năm 2026 sẽ là giai đoạn thị trường chuyển sang trạng thái củng cố. Những thách thức hiện tại như biến động địa chính trị hay mặt bằng lãi suất cao đang có tác dụng "thanh lọc" thị trường.

Theo ông, dù có nhiều khó khăn, nhưng đây cũng là thời điểm thuận lợi cho những nhà đầu tư và người mua sẵn dòng tiền hoặc ít sử dụng đòn bẩy tài chính tiếp cận các sản phẩm tốt với mức giá hợp lý hơn.

Đồng thời, giai đoạn này buộc nhà đầu tư phải tái cơ cấu danh mục, loại bỏ các tài sản rủi ro và tập trung vào những giá trị bền vững. Sau quá trình thanh lọc, dòng tiền được kỳ vọng dịch chuyển về các dự án của những chủ đầu tư lớn, có pháp lý minh bạch và tiến độ đảm bảo.


Dương Dương

Từ 20 năm đến vài tháng: Cuộc xoay chuyển không tưởng của hạ tầng Cần Giờ dưới bàn tay Vingroup

Từ 20 năm đến vài tháng: Cuộc xoay chuyển không tưởng của hạ tầng Cần Giờ dưới bàn tay Vingroup Nổi bật

Nơi được mệnh danh "lạnh nhất Việt Nam" sắp được Sun Group đầu tư 7.300 tỷ, chuẩn bị khởi công tuyến cáp treo chưa từng có ngay trong năm 2026

Nơi được mệnh danh "lạnh nhất Việt Nam" sắp được Sun Group đầu tư 7.300 tỷ, chuẩn bị khởi công tuyến cáp treo chưa từng có ngay trong năm 2026 Nổi bật

Diễn biến mới nhất thị trường căn hộ Hà Nội và TP.HCM: Nguồn cung tăng mạnh, thanh khoản vẫn tích cực dù lãi suất neo cao

Diễn biến mới nhất thị trường căn hộ Hà Nội và TP.HCM: Nguồn cung tăng mạnh, thanh khoản vẫn tích cực dù lãi suất neo cao

Nhà ở xã hội Đà Nẵng mở bán hàng loạt, giá vượt 20 triệu đồng/m²

Nhà ở xã hội Đà Nẵng mở bán hàng loạt, giá vượt 20 triệu đồng/m²

20 sân Pickleball xuất hiện trong Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

20 sân Pickleball xuất hiện trong Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

Phú Thọ sắp có khu nhà ở xã hội quy mô hơn 3.000 tỷ đồng

Phú Thọ sắp có khu nhà ở xã hội quy mô hơn 3.000 tỷ đồng

