20 sân Pickleball xuất hiện trong Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

Theo Tuấn Minh | 07-04-2026 - 16:00 PM | Bất động sản

Tại công viên thuộc Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc ở Thanh Hóa uất hiện tới 20 sân Pickleball, chiếm một diện tích lớn trong công viên

Theo phản ánh của người dân phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua công viên chuyên đề (thuộc khu B dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc - gọi tắt Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc) đang dần hình thành, họ thấy trên một diện tích lớn trong công viên xuất hiện 20 sân Pickleball.

Nhiều sân Pickleball xuất hiện trong công viên chuyên đề thuộc Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ghi nhận thực tế tại đây cho thấy, có 20 sân Pickleball trong khu công viên chuyên đề. Các sân đã hoàn thành phần nền và kẻ vạch, chỉ còn thiếu hệ thống chiếu sáng và lưới.

Nhìn bằng mắt thường có thể thấy các sân Pickleball chiếm một diện tích lớn trong khu công viên chuyên đề.

Theo người dân, mấy năm trước khi dự án triển khai, họ được biết khu vực công viên chuyên đề có xây dựng 1 sân bóng đá cho người dân vui chơi thể thao. Nhưng bây giờ, người dân khá bất ngờ khi không thấy sân bóng đâu mà chỉ thấy toàn sân Pickleball.

"Ngày trước tại đây chúng tôi có 1 sân bóng để bà con nhân dân vui chơi, tập luyện, khi công viên chuyên đề triển khai, chúng tôi tưởng sẽ có 1 sân bóng tốt hơn để các cháu chơi bóng, nhưng nay chẳng có sân bóng nào cả"- một người dân cho hay.

Theo hồ sơ, năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn cũ (nay là phường Sầm Sơn, Thanh Hóa). Dự án có tổng mức đầu tư gần 255 tỉ đồng; trong đó nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ là trên 76 tỉ đồng; vốn ngân sách TP Sầm Sơn và huy động khác là 178,5 tỉ đồng.

Việc có tới 20 sân Pickleball chiếm không gian lớn tại công viên khiến người dân địa phương không khỏi bất ngờ

Dự án có 2 khu gồm, khu A với tượng đài con tàu tập kết, nhà trưng bày, phù điêu hình cánh cung, kè chắn bảo vệ tượng đài, sân đường nội bộ; khu B là khu lán trại, con đường ký ức, tuyến nhánh đại lộ Nam sông Mã, công viên chuyên đề.

Đến nay, khu A đã hoàn thành để nhân dân, du khách tới tham quan. Trong khi, khu B xây dựng cũng gần xong.

Sân bóng không còn sau điều chỉnh

Theo quyết định phê duyệt ban đầu của UBND tỉnh Thanh Hóa, công viên chuyên đề có diện tích hơn 2,3 ha tại khu vực giáp ranh với nghĩa địa Mã Tây (phường Quảng Tiến cũ) và ngay tuyến đường nhánh đại lộ Nam Sông Mã, với các hạng mục nhà dịch vụ, bãi đỗ xe, khu vui chơi thể thao (sân bóng 4.000 m2, sân luyện tập thể thao), khu trưng bày chuyên đề lịch sử, văn hóa nghệ thuật ngoài trời, cây xanh, vườn dạo, đồi tiểu cảnh.

Tại khuôn viên công viên, có nhiều gia súc người dân chăn thả

Tuy nhiên, đến ngày 18-3-2025, UBND TP Sầm Sơn (cũ) ban hành quyết định điều chỉnh bản vẽ thi công và dự toán hạng mục công trình công viên chuyên đề. Trong số các hạng mục điều chỉnh, có hạng mục sân luyện tập thể thao được điều chỉnh.

Sân bóng đá cỏ nhân tạo và sân đất nện luyện tập được chuyển thành cụm sân luyện tập đa năng. Thế nhưng, ghi nhận của Báo Người Lao Động những ngày đầu tháng 4-2026, tại đây không thấy cụm sân đa năng, mà chỉ thấy 20 sân Pickleball.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đặng Anh Đức, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Sầm Sơn cho biết, việc triển khai xây dựng 20 sân Pickleball tại khu công viên chuyên đề thuộc Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc là đúng thực tế. Lý do xây dựng nhiều sân Pickleball do năm 2025, TP Sầm Sơn cũ dự kiến tổ chức giải Pickleball quy mô quốc gia. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện phải dừng lại do triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.

Khu lưu niệm đồng báo miền Nam tập kết ra Bắc có ý nghĩa to lớn về giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau

Cũng theo ông Đức, trước đây trong thiết kế xây dựng công viên chuyên đề có sân bóng và khu vui chơi thể thao, tuy nhiên sau đó UBND TP Sầm Sơn trước đây xin UBND tỉnh điều chỉnh thành sân đa năng.

Khi trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cũng thừa nhận các sân Pickleball xây dựng hơi nhiều và cho biết sẽ cho kiểm tra lại, có phương án điều chỉnh hợp lý để phát huy giá trị của dự án công cộng này.

Theo Tuấn Minh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 20 năm đến vài tháng: Cuộc xoay chuyển không tưởng của hạ tầng Cần Giờ dưới bàn tay Vingroup

Từ 20 năm đến vài tháng: Cuộc xoay chuyển không tưởng của hạ tầng Cần Giờ dưới bàn tay Vingroup Nổi bật

Nơi được mệnh danh "lạnh nhất Việt Nam" sắp được Sun Group đầu tư 7.300 tỷ, chuẩn bị khởi công tuyến cáp treo chưa từng có ngay trong năm 2026

Nơi được mệnh danh "lạnh nhất Việt Nam" sắp được Sun Group đầu tư 7.300 tỷ, chuẩn bị khởi công tuyến cáp treo chưa từng có ngay trong năm 2026 Nổi bật

Phú Thọ sắp có khu nhà ở xã hội quy mô hơn 3.000 tỷ đồng

Phú Thọ sắp có khu nhà ở xã hội quy mô hơn 3.000 tỷ đồng

15:10 , 07/04/2026
Giá chung cư TPHCM tiếp tục tăng bất chấp lãi suất cao vì một lý do đặc biệt

Giá chung cư TPHCM tiếp tục tăng bất chấp lãi suất cao vì một lý do đặc biệt

15:09 , 07/04/2026
Thị trường BĐS tại thành phố liên tục tăng trưởng 2 con số suốt 11 năm, có loạt ông lớn nhập cuộc hiện nay thế nào?

Thị trường BĐS tại thành phố liên tục tăng trưởng 2 con số suốt 11 năm, có loạt ông lớn nhập cuộc hiện nay thế nào?

14:45 , 07/04/2026
Giá vật liệu “nhảy vọt” theo xăng dầu: Nguy cơ đội vốn hàng chục nghìn tỷ đồng

Giá vật liệu “nhảy vọt” theo xăng dầu: Nguy cơ đội vốn hàng chục nghìn tỷ đồng

14:42 , 07/04/2026

