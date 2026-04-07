Giá chung cư TPHCM tiếp tục tăng bất chấp lãi suất cao vì một lý do đặc biệt

Theo báo cáo về thị trường nhà ở của JLL, trong quý I/2026, thị trường căn hộ cao cấp ghi nhận 1.338 căn hộ mới, chủ yếu đến từ các dự án quy mô lớn như Vinhomes Grand Park (The Beverly – Opus One) và The Global City (Lumière Midtown).

Ngoài ra, một số dự án bắt đầu triển khai bán hàng sớm, tiêu biểu là Masteri Park Place. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 4.148 USD/m2 (tương đương 112 triệu đồng/m2), tăng 2,3% cho với quý trước và 7,3% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo, có 1.447 căn hộ cao cấp được tiêu thụ trong quý, chủ yếu đến từ các dự án mới ra mắt và nguồn hàng tồn kho hiện hữu của Vingroup, Masterise Homes và Đất Xanh Group, với nhiều giao dịch đã tiến tới ký kết hợp đồng mua bán chính thức. Các chính sách ưu đãi phổ biến bao gồm chiết khấu trực tiếp trong ngày mở bán và miễn phí quản lý từ 1–2 năm.

Ở phân khúc nhà liền thổ, thị trường không ghi nhận nguồn cung mới trong quý, do sự chậm trễ trong quá trình hoàn tất thủ tục pháp lý tại các dự án đã mở bán thử nghiệm (soft-launch). Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận 562 giao dịch, chủ yếu đến từ nguồn hàng hiện hữu tại các dự án như Vinhomes Green Paradise và The Gladia. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 3.311 USD/m2 (tương đương gần 90 triệu đồng/m2), tăng 0,5% so với quý trước và 7,4% so với cùng kỳ.

Nhận định về diễn biến thị trường, bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng Giám đốc JLL Việt Nam cho biết nguồn cung căn hộ cao cấp trong quý chủ yếu đến từ các dự án lớn của những chủ đầu tư có uy tín lâu năm, trong khi phân khúc nhà liền thổ tiếp tục đối mặt với tình trạng khan hiếm do các rào cản pháp lý. Điều này tạo áp lực tăng giá đối với những sản phẩm hiện hữu có vị trí tốt và chất lượng cao.

Lãi suất cho vay mua nhà trong quý I/2026 cho thấy xu hướng tăng, tạo ra sự phân hóa rõ nét về khả năng tiếp cận của người mua. Nhóm khách hàng phụ thuộc nhiều vào vốn vay chịu áp lực lớn hơn từ chi phí lãi, trong khi người mua có tỷ lệ vốn tự có cao hoặc vay thấp lại được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi và chiết khấu do chủ đầu tư triển khai nhằm hỗ trợ giao dịch trong bối cảnh lãi suất tăng.

Bà Trang cho biết thêm rằng biến động lãi suất đã tái định hình cơ cấu người mua, buộc các chủ đầu tư chủ động hợp tác với ngân hàng để đưa ra các gói vay ưu đãi, kết hợp chiết khấu thanh toán sớm và chính sách hỗ trợ linh hoạt. Nhờ đó, hoạt động giao dịch vẫn duy trì động lực tích cực, đặc biệt từ nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực và năng lực tài chính tốt.

Trong dài hạn, JLL đánh giá thị trường nhà ở cao cấp TPHCM đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chọn lọc, tập trung vào các dự án mang lại giá trị thực, nơi giá bán phản ánh đúng giá trị sản phẩm. Đây là các dự án có vị trí chiến lược, chất lượng sản phẩm cao và pháp lý minh bạch.

Xu hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong thời gian tới, nhờ nhu cầu ở thực từ tầng lớp trung và thượng lưu, nguồn cung hạn chế tại các khu vực trọng điểm, và xu hướng nâng cấp chất lượng sống. Đối với các phân khúc giá thấp hơn, nguồn cầu ở thực lớn kết hợp với việc cải thiện hạ tầng và hoàn thiện khung pháp lý sẽ là động lực thúc đẩy phát triển phân khúc này.