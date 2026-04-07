Đà Nẵng hướng tới “siêu đô thị”, liên kết khu trung tâm với Hội An, Điện Bàn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định 628/QĐ-TTg, phê duyệt "Nhiệm vụ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075".

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Đà Nẵng và không gian biển phía Đông, với tổng diện tích đất liền khoảng 11.859,59 km².

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2050, Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, giữ vai trò trung tâm về logistics, kinh tế biển, tài chính và đổi mới sáng tạo. Dân số dự báo đạt khoảng 6 triệu người, trong đó dân số đô thị khoảng 4 triệu người.

Nhiệm vụ quy hoạch đưa ra các yêu cầu cao về tổ chức không gian, nhấn mạnh sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển tại các khu vực trọng điểm.

Chính phủ yêu cầu trong quy hoạch mới, Đà Nẵng xác định rõ khu trung tâm có vai trò hạt nhân, mở rộng đô thị theo hướng liên kết với Điện Bàn, Hội An

Việc phân vùng chức năng đô thị được định hướng theo hướng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thông qua tổ chức không gian hợp lý. Trọng tâm là tăng cường kết nối hạ tầng giữa vùng động lực phía Đông, phía Tây, không gian biển và đặc khu Hoàng Sa; đồng thời phát triển các khu đô thị, khu chức năng và hệ thống kinh tế gắn với hành lang giao thông Đông – Tây.

Đà Nẵng định hướng hình thành các trục cảnh quan, du lịch, sinh thái từ núi ra biển theo các dòng sông chính; khai thác hiệu quả không gian mặt nước, ven biển đi đôi với bảo vệ môi trường và xây dựng bản sắc đô thị biển. Quy hoạch cũng chú trọng phát triển không gian xanh, bảo tồn di sản, bảo vệ đa dạng sinh học khu vực phía Tây và kiểm soát phát triển nhà ở phù hợp với hạ tầng, gắn với các cực tăng trưởng.

Đối với khu vực trung tâm, Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng xác định rõ các giải pháp nhằm bảo đảm vai trò hạt nhân, động lực phát triển của thành phố với các chức năng lớn.

Đồng thời, định hướng mở rộng không gian đô thị Đà Nẵng theo hướng liên kết với Điện Bàn và Hội An, hình thành tổng thể không gian đô thị biển thống nhất. Việc liên kết này nhằm chia sẻ chức năng khu vực trung tâm, hạn chế dịch cư nội vùng, đồng thời giải quyết áp lực về quỹ đất và nhu cầu phát triển mới.

Việc liên kết với Điện Bàn, Hội An nhằm giảm áp lực về quỹ đất và nhu cầu phát triển của Đà Nẵng trong tương lai



Đà Nẵng được yêu cầu đề xuất mô hình đô thị nén, kết hợp chỉnh trang và phát triển không gian công cộng; hoàn thiện hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật gắn với giao thông công cộng và xây dựng đô thị thông minh.

Quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu gắn kết đồng bộ giữa đô thị Hội An, đô thị Điện Bàn và không gian đô thị Đà Nẵng. Trong đó, Hội An được định hướng phát triển theo mô hình "sinh thái - văn hóa - du lịch", dựa trên nền tảng di sản, bản sắc và khả năng thích ứng biến đổi khí hậu.

Khu vực Điện Bàn tập trung cải tạo không gian ven biển, ven sông (Cổ Cò – Vĩnh Điện), tăng cường kết nối đô thị - du lịch từ Đà Nẵng đến Hội An, đồng thời tái thiết không gian đô thị gắn với phát triển các khu đô thị mới.

Đối với khu đô thị mới Nam Hội An (phía Nam sông Thu Bồn), quy hoạch yêu cầu xác định rõ phạm vi và chỉ tiêu phát triển theo từng giai đoạn, hướng tới trở thành trung tâm sự kiện, du lịch, giải trí, thể thao của khu vực; bảo đảm phát triển hài hòa với không gian tự nhiên và theo mô hình đô thị xanh, thông minh.

Ở phía Nam, khu vực Tam Kỳ – Núi Thành được định hướng phát triển gắn với sân bay Chu Lai và cụm cảng biển Quảng Nam, hình thành các trung tâm công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ, đồng thời tăng cường liên kết với khu vực phía Bắc Đà Nẵng.

Tại khu vực phía Tây Đà Nẵng, quy hoạch định hướng tổ chức không gian nông thôn theo hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sinh thái. Đồng thời, hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu với Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực; phát triển công nghiệp chế biến nông sản, du lịch nông thôn và du lịch cộng đồng.

Chính phủ giao UBND TP Đà Nẵng tổ chức lập quy hoạch; thời gian hoàn thành không quá 15 tháng kể từ khi lựa chọn đơn vị tư vấn. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định và hướng dẫn triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Ông Vũ Quang Hùng,Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, cho rằng việc này là bước khởi động mang tính quyết định đối với quá trình hình thành "Đà Nẵng mới" sau sáp nhập. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà là khâu "đặt đề bài" chiến lược, định hình tầm nhìn và chất lượng toàn bộ đồ án quy hoạch.

Theo ông Hùng, với phạm vi quy hoạch hơn 11.859 km², bao gồm cả không gian biển, Đà Nẵng được định hướng trở thành đô thị hiện đại, thông minh, sinh thái, là cực tăng trưởng lớn của quốc gia và trung tâm về logistics, tài chính, công nghệ cao, du lịch, đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý, mô hình phát triển chuyển từ đơn cực sang đa trung tâm, đa cực, tăng cường liên kết giữa các khu vực và lĩnh vực.

Quy hoạch cũng xác lập vai trò đầu mối giao thông chiến lược, kết nối các hành lang kinh tế và hạ tầng trọng điểm. Với tiến độ lập đồ án không quá 15 tháng, ông Hùng nhấn mạnh đây là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng tái cấu trúc toàn diện và bứt phá trong giai đoạn mới.