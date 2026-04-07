Diamond Hill Thái Nguyên tăng tốc tiến độ, hướng đến khai trương tầng thực tế tháng 5/2026

Tăng tốc thi công - rút ngắn khoảng cách giữa kỳ vọng và trải nghiệm thực tế

Theo ghi nhận thực tế, ngay từ đầu năm 2026, công trường Diamond Hill duy trì nhịp độ thi công khẩn trương với các hạng mục được triển khai đồng bộ, hiện đã thi công đến tầng 31 trên tổng 38 tầng, các công tác hoàn thiện hệ thống điện nước và phòng cháy chữa cháy đã hoàn thiện đến tầng 25. Nguồn lực nhân sự và vật tư được huy động tối đa, tổ chức thi công đồng bộ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; dự kiến bàn giao vào quý IV/2026, sớm hơn kế hoạch ban đầu (quý II/2027). Đáng chú ý, dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện quan trọng, hướng tới khai trương tầng thực tế vào tháng 5/2026. Đây được xem là một trong những cột mốc có ý nghĩa then chốt, không chỉ giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm không gian căn hộ, mà còn góp phần minh chứng năng lực triển khai của chủ đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường đã trải qua giai đoạn sàng lọc mạnh, tâm lý người mua có sự thay đổi rõ rệt theo hướng thận trọng và đề cao yếu tố kiểm chứng thực tế, những dự án có tiến độ rõ ràng, minh bạch như Diamond Hill thường chiếm ưu thế. Việc đưa tầng thực tế vào lộ trình tham quan dự án sớm giúp rút ngắn khoảng cách giữa kỳ vọng và trải nghiệm, qua đó củng cố niềm tin của khách hàng, đặc biệt là nhóm mua ở thực. Bên cạnh yếu tố tiến độ, khả năng duy trì chất lượng thi công trong điều kiện thị trường biến động cũng là một điểm cộng đáng kể. Đây được xem là nền tảng để dự án không chỉ đảm bảo bàn giao đúng kế hoạch, mà còn giữ vững giá trị tài sản trong dài hạn, yếu tố ngày càng được người mua quan tâm.

Song song với tiến độ thi công, Diamond Hill ghi nhận gần hàng trăm được hấp thụ sau thời gian triển khai, cho thấy sức hút ổn định của dự án trong bối cảnh thanh khoản thị trường chưa hoàn toàn phục hồi đồng đều. Kết quả này phản ánh xu hướng lựa chọn ngày càng rõ nét của người mua: ưu tiên các sản phẩm có giá trị sử dụng thực, chất lượng sống cao và khả năng khai thác bền vững, thay vì các yếu tố mang tính ngắn hạn. Đặc biệt tại các đô thị đang phát triển như Thái Nguyên, nhu cầu về những không gian sống hiện đại, tiện nghi và có tính riêng tư đang gia tăng nhanh chóng cùng với sự mở rộng của tầng lớp trung lưu.

So với giai đoạn trước, khi người mua chủ yếu quan tâm đến vị trí và giá bán thì hiện nay, tiêu chí lựa chọn đã dịch chuyển rõ rệt sang chất lượng sống tổng thể. Các yếu tố như môi trường, hệ tiện ích nội khu, an ninh, mật độ xây dựng và trải nghiệm sống trở thành yếu tố quyết định. Vì vậy, phân khúc căn hộ cao cấp, nếu được phát triển bài bản, vẫn duy trì sức hấp thụ tốt.

Trong bối cảnh đó, Diamond Hill được định vị nhằm đáp ứng nhu cầu sống chất lượng cao, với hệ tiện ích đồng bộ và thiết kế tối ưu công năng. Dự án hướng tới kiến tạo một môi trường sống trọn vẹn, nơi cư dân có thể tận hưởng tiện nghi ngay trong nội khu và kết nối thuận tiện tới các khu vực trọng điểm của thành phố. Đặc biệt, việc được vận hành bởi đơn vị quốc tế Savills là một lợi thế khác biệt, giúp gia tăng tiêu chuẩn dịch vụ và sức hút với nhóm khách hàng trung lưu, những người đã quen với trải nghiệm sống cao cấp, chuyên nghiệp.

Ngoài nhu cầu an cư, yếu tố đầu tư cũng góp phần thúc đẩy thanh khoản của dự án. Khi thị trường dần ổn định, những sản phẩm có tiến độ rõ ràng, khả năng khai thác tốt và tiềm năng gia tăng giá trị theo hạ tầng khu vực thường được ưu tiên lựa chọn. Với vị trí tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, nơi đang được định hướng phát triển mạnh về công nghiệp và đô thị - Diamond Hill được đánh giá có dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Song hành cùng tiến độ, chủ đầu tư BV Invest và đơn vị phát triển dự án BV Land triển khai loạt chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm gia tăng cơ hội sở hữu cho khách hàng: chiết khấu lên đến 10,5% giá trị căn hộ, quà tặng lên tới 300 triệu đồng/căn, cùng chương trình bốc thăm may mắn với các phần thưởng giá trị như ô tô Mazda CX-5, SH Mode và nhiều quà tặng giá trị khác. Những ưu đãi này không chỉ tạo lực đẩy thanh khoản, mà còn mang đến giá trị cộng hưởng thiết thực cho khách hàng trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.